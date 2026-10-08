Jorge Macri renueva la gestión política de la Ciudad y nombra a Francisco Quintana en secretaría clave de cara al 2027

El jefe de Gobierno atendió a la recomendación de Daniel Angelici y designó a quien hasta ahora era viceministro de Justicia. Reemplazará a Ezequiel Sabor.

Jorge Macri nombró como nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires a Francisco Quintana , quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro de Justicia. Reemplazará en el cargo a Ezequiel Sabor, que dejó el Ejecutivo en septiembre para enfocarse en su rol en el PRO y en el Banco Ciudad.

Su designación comenzó a definirse en la antesala del viaje del jefe de Gobierno junto al presidente Javier Milei y otros 12 gobernadores a París para la Argentina Week, pero se optó por aguardar a su regreso para comunicarlo. Intervino para su nombramiento Daniel Angelici, armador político del Gobierno porteño, a pedido de Mauricio Macri, cuya influencia dentro de la estructura capitalina crece desde la derrota del 2025.

"Francisco Quintana es el nuevo Secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Su experiencia, conocimiento de la gestión y compromiso van a ser un gran aporte para los vecinos de la Ciudad", destacó el jefe de Gobierno. Quintana, en tanto, agradeció la designación: "Es un gran orgullo y una responsabilidad aceptar este nuevo desafío. Me honra seguir aportando a esta gestión".

Quintana le ganó la pulseada a nombres como Waldo Wolff, exministro de Seguridad porteño y actual legislador que tiene a su cargo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un área clave de la Legislatura por la que pasará la ley de leyes en los próximos días. También dejó en el camino a Maximiliano Corach, número dos en el organigrama que hasta hace unas semanas conducía Sabor.

En su nuevo rol, el abogado tendrá bajo su ala la administración del presupuesto de las comunas y deberá intervenir para mejorar la relación con los barrios y con los vecinos, pero en la práctica también será un actor de relevancia en la construcción de acuerdos internos y externos . Su gestión será un factor clave para las intenciones de Jorge Macri de reelegir en el cargo en 2027.

Quién es Francisco Quintana

Presidente de Jóvenes PRO entre 2009 y 2011, dos veces legislador porteño, jefe de bloque y exvicepresidente primero de la Legislatura, Quintana transitó por diferentes escalones de la política y de la función pública. Fue, además, presidente del Consejo de la Magistratura porteña, Secretario General Nacional del PRO y titular de la Asamblea de Representantes de Boca Juniors durante la presidencia de Angelici.

En sus inicios, se desempeñó como Coordinador de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad entre 2007 y 2010. Ese mismo año asumió como Director General de Fortalecimiento Institucional y Modernización Legislativa, mientras que al año siguiente pasó a desempeñarse como Director General de Políticas de Juventud del Gobierno.

Su regreso al Gobierno porteño en febrero de 2025 fue, también, a pedido del expresidente de la Nación. Reemplazó a Javier Djivaris como secretario de Justicia. Desde entonces, CABA logró la aprobación de la ley del Servicio Penitenciario y de Ejecución de Pena en la Legislatura porteña y se avanzó en la conformación de la nueva Justicia del Trabajo.

El flamante secretario de Gobierno se suma a otros hombres de Macri y Angelici en la estructura local. En diciembre pasado, Christian Gribaudo, excandidato a presidente de Boca, se incorporó a la Legislatura porteña como Secretario Administrativo, área encargada de administrar los recursos del Poder Legislativo.

Más atrás en el tiempo, Gabriel Sánchez Zinny, figura de confianza del expresidente, se incorporó como jefe de Gabinete en reemplazo de Néstor Grindetti para oxigenar la gestión de Jorge Macri. Al nacido en Suiza le destacan haberse puesto al hombro la gestión del alcalde desde su llegada al Ejecutivo, remarcan su capacidad de articulación y destacan su llegada a los círculos de poder de Estados Unidos, donde vivió durante 15 años.

Quintana, el tercer secretario de Gobierno de Jorge Macri

Será el tercer funcionario en ocupar el cargo de Secretario de Gobierno durante la gestión de Jorge Macri. El primero fue Cesar "Tuta" Torres, enlace con las comunas desde diciembre del 2023 a julio del 2025. Fue la segunda víctima de la derrota electoral de mayo del 2025 ante los libertarios tras la salida del consultor catalán Antoni Gonzáles Rubí. Actualmente se desempeña como titular de Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.

Sabor asumió en su lugar para mejorar el vínculo ciudadano. Fuentes del PRO destacaron su gestión y aseguraron que la salida está emparentada con sus intenciones de priorizar el trabajo de articulación interjurisdiccional que lleva adelante como secretario general del PRO porteño, desde donde participa como parte del equipo de avanzada de Mauricio Macri para reconstruir el partido a nivel nacional.

Su salida del GCBA se dio de común acuerdo con Jorge Macri, según informaron fuentes gubernamentales. Aclararon también que no será un desacople total con el Estado porteño sino que continuará en la función pública como Director del Banco Ciudad.

La llegada de Quintana refuerza la influencia del exmandatario sobre los lineamientos políticos del gobierno de su primo, en momentos en que el PRO negocia con La Libertad Avanza (LLA) un posible acuerdo electoral para competir juntos en los comicios del 2027. Todo parece indicar que, tal y como ocurrió en octubre del año pasado, la definición política sobre las alianzas recaerá una vez más sobre los hombres del expresidente.