Fernando De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, habló sobre sus intenciones de jugar por la jefatura porteña. "Jorge sabe que quiero ser candidato", dijo aunque aclaró que aún no decidió si será en 2027 o 2031.

El diputado nacional y secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando De Andreis , dejó entrever sus intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y abrió la puerta a una interna con Jorge Macri de cara a las elecciones de 2027 . Asimismo, afirmó que Mauricio Macri aún no manifestó su apoyo a su primo.

"Me gustaría ser candidato a jefe de Gobierno. Más adelante, veremos cuándo. He decidido volver a dedicarme full time a la política" , sostuvo el exsecretario general de la Presidencia en la era Cambiemos. El dirigente del PRO señaló que su eventual postulación podría concretarse en los próximos comicios o en los de 2031.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Jorge Macri en una interna, evitó dar definiciones: "No descarto nada, no me quiero apresurar". Y reveló que incluso llegó a conversar con el actual jefe de Gobierno sobre sus aspiraciones: "Jorge sabe que quiero ser candidato".

Durante una entrevista con Cristina Pérez en Radio Rivadavia, el diputado nacional también se refirió a la opinión de Mauricio Macri sobre la reelección del actual jefe de Gobierno y reveló que todavía no confirmó si lo apoyará o no. Al respecto, consideró que "falta" tiempo para conocer la posición del expresidente.

En otro tramo de la entrevista, De Andreis se pronunció sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y confirmó que el PRO acompañará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , además de insistir con la aprobación de Ficha Limpia.

"Lo que puedo decir a priori es que apoyamos la suspensión de las PASO y lo que venimos diciendo hace tiempo, la aprobación de Ficha Limpia", señaló. De todos modos, aclaró que no existe una postura unánime dentro del partido y que se trata de una discusión que lleva tiempo.

Entre los argumentos para eliminar las primarias, el dirigente mencionó la necesidad de reducir el gasto político en un contexto de ajuste económico. Según planteó, la sociedad está haciendo un esfuerzo importante en términos de actividad y consumo, por lo que los partidos deberían buscar mecanismos propios de financiamiento y evitar que el Estado cubra sus internas.

También advirtió sobre el impacto económico que, a su entender, suelen tener las elecciones presidenciales. "Últimamente, y sobre todo cuando no gobierna el peronismo, las elecciones ejecutivas presidenciales generan una suerte de parate en la economía o una corrida, como la que sufrimos nosotros en 2019", sostuvo.

En ese sentido, consideró que las fuerzas políticas deberían evitar destinar recursos públicos a elecciones internas que pueden organizar con financiamiento propio. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que las PASO continúen en la Ciudad de Buenos Aires, ya que la discusión actual está centrada en la suspensión de las primarias nacionales.

Las declaraciones se conocieron luego de que el PRO comunicara que sus bloques legislativos acompañarán el proyecto de reforma electoral del Gobierno, que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales de 2027.

La relación del PRO con el Gobierno de Javier Milei

Por último, De Andreis se refirió al vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza y confirmó que continuará funcionando la mesa de negociación política en la que participan, entre otros dirigentes, Cristian Ritondo y los hermanos Martín y Eduardo "Lule" Menem.

El diputado reconoció que el escenario representa una situación incómoda para el partido fundado por Mauricio Macri, que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada atraviesa un proceso de redefinición política.

"Desde que Milei es presidente, nosotros estamos rediscutiendo nuestro lugar, nuestro rol, nuestro presente y nuestro futuro. Estamos reconstruyendo el partido", concluyó.