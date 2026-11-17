El jefe de Gobierno anunció la implementación de la ley aprobada en la Legislatura. La iniciativa contempla beneficios fiscales para inversiones productivas y está enfocada en sectores determinados. La Libertad Avanza cruzó al alcalde por no reconocer la autoría del proyecto a Pilar Ramírez.

El Gobierno porteño puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA) . La medida, aprobada en la Legislatura a mitad de año y de autoría de La Libertad Avanza (LLA), apunta a reactivar la actividad económica de las pymes en sectores productivos y comerciales del distrito, mediante el reintegro como pago a cuenta de Ingresos Brutos de un 25% del capital invertido, además de otros beneficios impositivos.

Frente a la caída que registró el Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2026 (-0,2%) y su impacto en las cuentas públicas a través del deterioro en la recaudación de la principal fuente de ingresos tributarios (IIBB) , la administración porteña que conduce Jorge Macri comenzó a implementar el nuevo plan de estímulos para lograr reactivar la economía local, de cara al próximo año en el que el alcalde se jugará la reelección.

La iniciativa busca promover la inversión por parte de empresas pequeñas y medianas domiciliadas en CABA a partir de un esquema de incentivos basados en rebajas y exenciones impositivas. Por caso, una empresa podrá computar hasta el 25% de la inversión como pago a cuenta de Ingresos Brutos.

Jorge Macri impulsa en CABA el RIMI, una iniciativa promovida por La Libertad Avanza y aprobada en la Legislatura con los votos del PRO.

Además, no pagarán Impuestos de Sellos los contratos firmados en el distrito que estén encuadrados dentro del RIMI nacional y se eximirá de ABL e Impuesto Inmobiliario a los inmuebles destinados a inversiones productivas.

Al RIMI CABA podrán acceder las personas jurídicas que califiquen como Micro Empresas según la Ley Nacional N° 24.467 por las inversiones productivas que realicen en la jurisdicción. La vigencia estará determinada por los plazos establecidos en el RIMI nacional previsto en la ley de Modernización Laboral.

La suma a invertir no podrá ser menor a los u$s100.000 ni mayor a los u$s149.999,99. Las empresas que se adhieran al régimen porteño podrán acceder a líneas de financiamiento especiales del Banco Ciudad.

Entre los sectores promovidos, el Ministerio de Desarrollo Económico de CABA, a través de la subsecretaría de Inversiones que conduce Augusto Ardiles, seleccionó a aquellos que realizan actividades de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), Inteligencia Artificial, Biotecnología, Economía Verde, Energías Renovables, Educación Tecnológica, Hotelería y gastronomía; construcción sustentable y servicios de salud.

Zonas prioritarias: microcentro y sur porteño

Si bien al RIMI CABA podrán acceder pymes radicadas en cualquier zona de la Ciudad, tendrán prioridad a aquellas inversiones que se realicen en áreas territoriales puntuales como el Microcentro, denominada Área de Transformación Productiva y donde se emplazará el distrito de la inteligencia artificial, y la región Sur, nombrada como Área de Desarrollo Prioritario. Ambos polígonos son considerados "estratégicos" por parte del Gobierno porteño ya que apuntan a promover su desarrollo e integración al entramado sociourbano.

El régimen contempla un cupo fiscal asignado de $150.000 millones por año. Siendo que su lanzamiento se produce a un mes y medio de que cierre el 2027, en CABA estiman que se sumará al monto que regirá para el año siguiente, de manera que calculan un total de $300.000 millones a repartir entre los proyectos. Cada empresa, sin embargo, podrá acceder a un máximo de un 10% del total.

El jefe de Gobierno dio a conocer la puesta en marcha del nuevo plan de estímulos a la inversión con un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que su gestión continúa por la senda de las rebajas impositivas y la desregulación para sectores productivos. "Seguimos bajando impuestos. Ya está en marcha el RIMICABA, un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25% de lo que inviertan. Podrán incluso usarlo para no pagar Sellos, ABL e Impuesto Inmobiliario y acceder a una línea de crédito preferencial del Banco Ciudad”, sostuvo.

“La baja de impuestos que venimos impulsando no es una medida aislada ni una concesión circunstancial. Es nuestra forma de entender el rol que nos toca como Gobierno. Para nosotros bajar impuestos es un deber ético”, continuó el mandatario.

El Mapa de Inversiones de CABA

De acuerdo a información relevada por la Subsecretaría de Inversiones de CABA, actualmente hay más de 1525 inversiones comprometidas en el distrito por un monto total de u$s14.000 millones. En ejecución se encuentran unas 1402 obras por unos u$s10.177 millones.

El 87% de las inversiones activas y anunciadas en la Ciudad están impulsadas por capitales privados (1331 obras), mientras que el 5,97% cuenta con aportes netos del Estado, según el Mapa de Inversiones 2025-2030 elaborado por el área que conduce Ardiles a partir de información recolectada por la Agencia Gubernamental de Control (AGC), teniendo en cuenta parámetros de "Obra Media" o superior (es decir, desarrollos que superan los 1.000 m² según el Código de Edificación).

En el análisis por barrios, la Comuna 14 (Palermo) concentra la mayor proporción de inversiones con un monto total de u$s2.213 millones. Le sigue la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Montserrat, San Telmo y Constitución) con u$s2190 millones, la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya) con u$s1.811 millones y la Comuna 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) con u$s952 millones.

“Queremos ser una Ciudad donde la gente quiera venir, invertir, quedarse y crecer. Creemos que el sector privado tiene un rol fundamental para construir una Ciudad próspera. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos. Es fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero cuando uno cree en lo que hace, a la larga logra sus objetivos”, señaló Macri.

La propuesta apunta a recomponer la actividad a menos de un año de las elecciones porteñas en las que el jefe de Gobierno irá en busca de la reelección. La reactivación estará enfocada en los sectores golpeados por la transformación de la matriz productiva nacional, que impacta en el entramado industrial local.

La zona sur, una de las áreas prioritarias definidas en el RIMI, concentra la mayor proporción de empresas productivas del distrito. Por caso, en el límite de Villa Soldati con Lugano funciona el Centro Industrial Sur, un consorcio de parque empresarial y polo industrial que concentra pymes y empresas logísticas. La traza que une Pompeya, La Boca y Barracas es conocida por ser un importante cordón fabril, mientras que Mataderos cuenta con empresas metalúrgicas, talleres y galpones vinculados a la actividad industrial.

En las elecciones porteñas de mayo de 2025, el peronismo se impuso con comodidad en dicha zona, relegando a LLA y al PRO al segundo y tercer escalón. La alianza entre violetas y amarillos logró dar vuelta la ecuación en octubre del año pasado. Sin embargo, hoy por hoy el macrismo y los libertarios no han renovado el acuerdo electoral de aquel entonces, por lo que Macri aún no tiene por seguro que pueda imponerse en esa zona por si solo. Más aún siendo una de las regiones de CABA más económicamente golpeadas .

Allí el Gobierno porteño lleva adelante obras de gran calibre como la renovación integral de la autopista Dellepiane, la T1 del TramBus que conectará CABA de norte a sur con cabeceras en Aeroparque y Pompeya, el subte F que tendrá una de sus estaciones principales en Barracas y la reconstrucción del Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Y con el RIMI CABA aspiran a promover inversiones más pequeñas que permitan reimpulsar la actividad barrial.

Cruce de La Libertad Avanza a Jorge Macri por el RIMI CABA

El anuncio del jefe de Gobierno no fue pasado por alto para La Libertad Avanza. Los violetas reaccionaron al no ser nombrados como autores de la flamante ley. "'Seguimos bajando impuestos', dice Jorge, con un proyecto nuestro, al que no acredita autoría. A esta altura ya no es copia, es un homenaje. Baja de Patentes, Chau Trapitos, Nueva VTV, Hojarasca, Silencio positivo, Libertad comercial… y ahora el RIMI", manifestaron desde el partido porteño que conduce Pilar Ramírez.

La iniciativa nació en el seno libertario y fue llevada a la Legislatura porteña por la jefa del bloque violeta, con el fin de trasladar a la Ciudad de Buenos Aires la agenda que impulsa el presidente Javier Milei en la Nación.

En el Palacio Legislativo chocó con una propuesta del peronismo, que proponía extender el beneficio a inversiones sin monto mínimo y con un plazo retroactivo para alcanzar a aquellas empresas que en medio de la caída de la actividad optaron por invertir. Los libertarios se apoyaron en el PRO para sancionar la propuesta, que contó también con el apoyo de la UCR del bloque larretista de Confianza y Desarrollo. Fuerza Buenos Aires y el Frente de Izquierda (FIT) se pronunciaron en contra.

El macrismo aprovechó para subirse a la iniciativa que sintoniza con su hoja de ruta, tomándola como propia y sin reconocerle la autoría real del proyecto a los violetas, hecho que generó malestar en las filas del mileismo, a pesar de la buena relación entre ambas bancadas. "La Libertad Avanza ya tiene segunda marca en la Ciudad y se llama PRO", cerraron la queja.