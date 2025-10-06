Tras la renuncia de José Luis Espert a Presupuesto, pierde fuerza su expulsión de la Cámara de Diputados

Tras bajarse de la candidatura, el economista también renunció a la comisión que comenzó el tratamiento de la "ley de leyes". Así, "el Profe" se anticipó a la jugada opositora, que tenía previsto iniciar este miércoles en el recinto los trámites para removerlo de esa silla.

José Luis Espert no es más candidato , pero sigue siendo diputado hasta el 10 de diciembre. Por eso, las miradas estarán puestas en la sesión de este miércoles. Será la primera aparición pública de “El Profe” (si es que no pega el faltazo) tras su declinación a la candidatura. Este lunes, el diputado renunció a la Comisión de Presupuesto . Con ese anuncio, desactivó la jugada opositora, que estaba dispuesta a avanzar con su remoción para evitar que se empantane el debate por la “ley de leyes”. Si bien su renuncia a la comisión sirvió para poner paños fríos en un sector de la oposición; los intentos de expulsarlo de la Cámara siguen en pie para el sector más duro de los bloques opositores.

El oficialismo parecería estar dando vuelta la página del Caso Espert luego de que se confirmara que recibió u$s200.000 del empresario Federico Machado, detenido por narcotráfico. Luego de las fuertes presiones que sufrió por parte de la oposición, pero también de sus aliados del PRO, finalmente este domingo, el economista dio el primer paso: se bajó de la candidatura .

La decisión no fue suficiente para la oposición. Ya desde la semana pasada, en el marco del debate del Presupuesto 2026, diputados de diferentes bloques le exigieron públicamente que diera un paso al costado a la presidencia de la comisión que debe llevar adelante su tratamiento . Por lo bajo, más de un legislador del PRO planteaba lo mismo.

“No lo estoy ni culpando ni nada. Pero creo que así como están las cosas, hoy su figura perjudica el tratamiento del Presupuesto ”, dijo un diputado amarillo que comulga con las ideas de la libertad. “El país necesita un Presupuesto: el Gobierno lo necesita para que no le rompan el equilibrio fiscal. El país está por encima de las personas. Nadie es tan importante, y menos alguien en un cargo o por un ego”, continuó ese diputado.

Con ese panorama, la permanencia de Espert al frente de la comisión de Presupuesto iba a ser un dolor de cabeza para el oficialismo por donde se lo mire . Sobre todo si se tiene en cuenta que la oposición, en la sesión convocada para este miércoles, tenía previsto emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, para avanzar con su remoción y dejar en manos del bloque de La Libertad Avanza que defina el nombre de su reemplazo . Había show garantizado.

Los rumores del domingo por la noche, de que Espert también daría un paso al costado en la presidencia de Presupuesto, junto con las declaraciones del presidente Javier Milei en LN+, en donde planteó que esa silla, en tal caso, le correspondería al libertario “Bertie” Benegas Lynch hicieron pensar que la salida de “El Profe” de ese cuerpo de trabajo era inminente. Y así fue.

Este lunes al mediodía, se conoció la nota en la que el economista abandonaba la comisión. Dejó en manos del vicepresidente, Carlos Heller (UP), la convocatoria al encuentro para definir a las nuevas autoridades. Las intenciones de todos los bloques que plantearon que Espert dé un paso al costado eran las mismas, que ese cuerpo quede presidido por un dirigente del oficialismo.

Espert desactivó la embestida en Diputados

La decisión de Espert fue bien recibida por un sector de la oposición. El siguiente paso, si el economista no cedía la presidencia, era activar su remoción en el recinto. Pero, la oposición más dura, estaba dispuesta en avanzar un paso más e impulsar la expulsión de Espert de la Cámara baja.

Entre ellos, el diputado de Encuentro Federal, Fernando Carbajal quien, luego de oficializarse la renuncia de Espert a la comisión de Presupuesto aseguró en Diputados TV que, a dos meses de que venciera el mandato del bonaerense, y luego de la decisión de dar un paso al costado para no entorpecer el debate del Presupuesto 2026, avanzar en su expulsión no sería otra cosa que “ensañamiento”.

De todas formas, no todo el arco opositor se muestra aplacado. Por caso, Facundo Manes, jefe del bloque que integra Carbajal, no comparte su postura. Se mantiene firme en que la Cámara baja debe avanzar. De hecho, una vez que se conoció la renuncia a la candidatura, el neurocientífico presentó un proyecto para su expulsión, bajo el lema: “Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”. Y, conocida su renuncia a la Comisión, se mantiene firme en esa postura.

Germán Martínez Victoria Tolosa Paz Con Tolosa Paz a la cabeza, UP busca expulsar a Espert de la Cámara. Mariano Fuchila

Además de Manes, UP tiene un proyecto en igual sentido, con Victoria Tolosa Paz como principal impulsora. Lo acompañan los exlibertarios que se aglutinaron en Coherencia y Democracia. Una posibilidad que se baraja es llevar ese texto el miércoles al recinto.

Pero lo cierto es que esta iniciativa no fue incluida en el temario de la sesión del miércoles. Es por eso que, para iniciar el proceso de expulsión, primero, UP debería los tres cuartos para incluir el proyecto en el temario y luego los dos tercios para su aprobación. Hoy, esos números parecen imposibles de alcanzar.

Como fuere, si bien cuesta imaginar que a dos meses de que culmine el mandato de Espert la oposición tome una medida tajante, como hizo con Edgardo Kueider en el Senado, tras quedar detenido en Paraguay por llevar US$ 200.000 sin declarar, se da por descontado que la sesión de este miércoles tendrá al ahora excandidato en el centro de la escena.

Y, una vez más, el recinto de la Cámara baja será utilizado por la oposición en clave electoral, cuando quedan apenas 20 días para los comicios nacionales.