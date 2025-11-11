Fred Machado se declaró "no culpable" en EEUU e irá a juicio







El oriundo de Trelew y vinculado con José Luis Espert, decidió no colaborar con la Justicia estadounidense y evitó entregar información sensible sobre las campañas que financió.

Fred Machado se declaro no culpable en Texas, EEUU. De está manera, irá a juicio y podría enfrentar una pena de más de 10 años de cárcel en una prisión federal del país norteamericano.

El empresario argentino Federico "Fred " Andrés Machado se declaró no culpable ante la Justicia federal de Texas, EEUU. De este modo, el acusado de narcotráfico, lavado de activos y estafa, rechazó la posibilidad de negociar una reducción de la pena con la fiscalía a cambio de entregar información o declarar contra terceros. Machado enfrentará un juicio en el que será encontrado como inocente, o recibirá una condena de prisión efectiva por los tres cargos de los que se le acusa.

El juicio oral contra el acusado será en 2026, posiblemente a mitad de año. El 9 de enero es la audiencia previa al juicio, según el cronograma que dio a conocer la Justicia de Texas.

Machado habría transferido al menos u$s200.000 al diputado nacional, José Luis Espert, durante 2020, a través del Bank of America. Está información, según las pruebas que ya presentó en Texas la fiscalía.

Debra Lynn Mercer Erwin, exsocia de Fred Machado, condenada a 16 años de prisión Debra Lynn Mercer-Erwin Fred comunicó su decisión al juez federal Bill Davis, según publicó La Nación, después de recibir la quinta y última ampliación de los cargos en su contra, presentada por la fiscalía. Esos cargos coinciden con los que enfrentó su exsocia Debra Lynn Mercer Erwin, quien también se había declarado “no culpable” y fue condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión en una cárcel federal.

El empresario tenía tiempo hasta las 16 del lunes 15 de diciembre para informar su postura —ya fuera por correo electrónico, fax o nota manuscrita—, pero finalmente presentó un escrito formal junto a su abogado, Jamie Hoxie Solano, poniendo fin a las especulaciones sobre su estrategia judicial.

Actualmente, Machado permanece detenido en el Centro Correccional del condado de Fannin, en EEUU, luego de haber sido extraditado desde Argentina la semana pasada. Antes de su traslado, cumplió cuatro años de arresto domiciliario en Viedma, Río Negro, en el marco del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.