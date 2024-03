José Luis Espert propuso aumentar la edad jubilatoria: "Es sentido común"

Y concluyó: "La libertad, la libertad. OK, está todo bien, pero después no nos quejemos si los jubilados cobran miserias. Acá la prioridad es que los jubilados no cobren miserias".

Espert, además, calificó como "extraordinario" el mensaje brindado ayer por el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y dijo que ahora "hay que ver cuánta plata necesitan los gobernadores para levantar la manito" en referencia a la aprobación de la Ley Bases y un nuevo pacto fiscal como condición previa para firmar el anunciado Pacto de Mayo.

Espert: "Hay que ver cuánta platita necesitan los gobernadores para levantar la manito"

"El discurso fue extraordinario", dijo Espert esta mañana en declaraciones a radio Mitre, y sostuvo que de ahora en adelante "hay que ver cuánta plata necesitan los gobernadores para levantar la manito; es decir, la previa de la Ley Bases contra platita que además es adicional a la coparticipación".

Para Espert "esa platita" solicitada por los gobernadores "es adicional a la coparticipación" y remarcó que "la ley quedó demolida cuando se discutió la truchada de los fondos fiduciarios, entonces el Presidente les dice ahora (a los gobernadores) `ustedes quieren seguir con eso, dígannos cuanto necesitan para llegar a fin de mes".