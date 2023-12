José Luis Espert se reencontró con Milei: repitió que "no hay plata" y acompañará Ley Ómnibus

Contemplando su rol como diputado nacional , y en medio de las tensiones que sostienen las indefiniciones dentro del bloque legislativo de Juntos por el Cambio , sostuvo que " en el Congreso vamos a defender fuerte las ideas de la libertad y en particular todo lo que tiene que ver con lo fiscal, que es un tema crítico hoy en Argentina". "No hablamos en detalle, pero la idea es una gran ley ómnibus o tren, tal vez, para la reforma del Estado para ver el resto de las reformas un poco más adelante", agregó.

José Luis Espert adelantó que "hay que hacer un ajuste"

Consultado por los medios de prensa congregados en el Hotel Libertador, José Luis Espert manifestó que en el Congreso "la idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos, no sólo dentro de Juntos por el Cambio sino también afuera, de la necesidad de que se entienda que el Estado no tiene plata. Hay que hacer un ajuste fiscal y ese ajuste fiscal lo tiene que pagar la política. Eso lo dije siempre toda mi vida y no lo voy a cambiar porque haya ganado un presidente que no esté dentro del espacio en el que yo estoy".