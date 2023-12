Espert respetó la postulación de Menem en Diputados y aseguró que "JxC no le va a dar la vuelta"

Tras la decisión de Javier Milei de designar a Martín Menem como postulante a presidir la Cámara de Diputados , José Luis Espert , diputado de Avanza Libertad y actualmente parte de Juntos por el Cambio, aseguró que la coalición opositora "no le va a dar la vuelta" al mandatario electo por no haber elegido a Cristian Ritondo para el cargo.

Espert admitió que "prefería" que Ritondo fuera el presidente de la Cámara de Diputados

Es por esto que planteó que ante un contexto tan inusual y adverso, hubiera sido correcto cambiar la tradición que señala que la fuerza ganadora es la que designa las máximas autoridades legislativas. "Por eso yo prefería que la Cámara la presidiera Juntos por el Cambio y en particular Cristian Ritondo", explicó.

Aunque aclaró que eso no significa que "porque no haya salido así Juntos por el Cambio se le vaya a dar vuelta a Milei, de ninguna manera".

"En mi caso particular, no. Y no creo que Juntos por el Cambio haga lo mismo. La idea es ayudarlo al presidente para que encamine la cosa. Juntos por el Cambio tiene muy claro que la gente la está pasando muy mal y hay que pensar en los cambios que Argentina debería haber empezado a hacer hace demasiado tiempo y por no hacerlo, estamos como estamos", sostuvo.

Espert reafirmó que Milei contará con todo su apoyo desde el Congreso y "seguramente con el de gran parte de Juntos por el Cambio".