José Pepe Mujica habló de la relación con el gobierno de Javier Milei: "Es difícil"

Consultado sobre el gobierno de Javier Milei , el exmandatario uruguayo señaló que la Argentina “es un semejante país que no lo vamos a cambiar nosotros, los países no se mudan. Así que tenemos que llevarnos bien”.

En otro momento a la salida de la escuela 149 de El Cerro luego de emitir su voto, Mujica tuvo un cruce con un periodista que manifestó que la pobreza en la Argentina había bajado en las últimas semanas. “Sí, claro, ¿pero cuánto aumentó antes?”, retrucó el expresidente uruguayo.

El periodista redobló la apuesta y se refirió a que esa suba se debía a medidas de la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa, y a la gestión del expresidente Alberto Fernández. “A los que usted apoyó”, acusó.

La respuesta de Mujica no se hizo esperar y de forma categórica dijo: “No, querido. No entreveres los tantos. Haga periodismo serio. Se equivoca, es muy joven”.

“Lo de Milei es de los argentinos, no es un problema en el que nos tengamos que inmiscuir. Es un semejante país que no lo vamos a cambiar nosotros, pero como los países no se mudan, tenés que tratar de tener la mejor relación posible, sea el gobierno que sea”, agregó Mujica.

Uruguay elige a su próximo presidente en un ajustado balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado

El balotaje 2024 que enfrentará a Yamandú Orsi y Álvaro Delgado se desarrollará este domingo desde las 8 de la mañana, momento en que abran los centros de votación para recibir a los primeros electores.

En una jornada que se anticipa como soleada y calurosa, tras un sábado que los militantes del Frente Amplio y el Partido Nacional cerraron a todo color, más de 2,7 millones de uruguayos están habilitados para votar.

En total, son 7.225 los circuitos electorales repartidos en todo el país, en los cuales se espera que alrededor del 90% de los ciudadanos emitan su sufragio, si se toma en cuenta la participación de las generales (90,12%) y el promedio de las instancias previas.