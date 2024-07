Juan Carlos de Pablo consideró que la salida del cepo "no es prioritaria"

"La política económica son puras prioridades, y la verdad que sacar el cepo no es prioritario. Muchas de las cosas que yo escucho es una maravilla que ocurrieran, pero la relación causal no la entiendo", definió de Pablo en declaraciones a Radio Splendid 990.

El economista, cercano al presidente Javier Milei, además sostuvo que el cepo no debería afectar la llegada de inversiones al país. "No puedo entender por qué un señor que está interesado en hacer una inversión directa va a condicionar a sacar el cepo ".

En esa línea, argumentó: "Me dicen que si usted está interesado en ponerse a trabajar en una fábrica de autos, entre que toma la decisión de sacar el primer auto, pasan cuatro años. Acá, en cuatros años, sacamos el cepo, lo ponemos, lo sacamos, lo sacamos. No me diga que este tipo de gente me va a condicionar a sacar el cepo", cerró el analista.