El sorpresivo acuerdo entre Juan Grabois y Javier Milei sobre los manteros en la Ciudad

Si bien ambos representan a sectores políticos y sociales diferentes, durante el encuentro realizado en el canal Net TV acercaron posiciones respecto a distintos temas como por ejemplo la actividad de los vendedores ambulantes.

El militante del Frente Patria Grande desafió al economista: “Si está este conflicto entre los comerciantes formales que están ahí y mis compañeros vendedores ambulantes y vos tenés que decidir si sacarlos o no sacarlos, ¿Qué haces?”.

La respuesta del libertario sorprendió al dirigente social ya que señaló que los comerciantes no deberían denostar a los manteros sino competir contra ellos. “No lo denostarías como mantero, es decir, sería un competidor más y vos tendrías que ofrecer un producto de mejor calidad, con un mejor precio para que vayan a tu negocio y no al mantero”, dijo.

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1531116778239234050 Milei defiende manteros pic.twitter.com/uxFuVgZp7s — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 30, 2022

Y el diputado nacional no se quedó ahí sino que fue por más: “Si no te gusta, sabes lo que podrían hacer los negocios, así como tomaban la calle los manteros, la podrían tomar ellos y vender con menos impuestos. Pero no. ¿Qué prefirieron? Utilizar el aparato represivo del Estado, llamado impuestos que financian la Policía, para sacar a la competencia”.

“Entonces vos hubieras decidido, sido hubieras sido el jefe de Gobierno de la Ciudad, no sacar a los manteros”, repreguntó Grabois, a lo que Milei respondió contundentemente: “Obviamente” y se refirió “al daño que causa si vos a esa gente la dejas sin su ingreso que se gana honestamente”.

En la continuidad del debate, mostraron más diferencia que similitudes pero en este caso la posición de ambos fue compartida, aunque ambos resaltaron que los caminos ideológicos por los que se analiza el problema sean distintos.

Posteriormente, Grabois dijo a Télam que fue una discusión "entre una perspectiva humanista, que plantea un sistema mixto basado en el criterio de justicia social y centrado en los derechos inherentes al ser humano, frente a la visión ultraliberal neoconservadora que considera la propiedad y el mercado como divinidades absolutas que resuelven todo por si mismas".