Juan Grabois: "Si no hay una persona de nuestra generación, yo me presento"

Entrevista en Radio 10, precisó que "queremos que haya un candidato competitivo de nuestra generación. Yo no puedo hablar en nombre de nadie pero Axel Kicillof y Wado De Pedro son eso, son hijos del 2001".

Grabois analizó también la interna del Frente de Todos. Entendiendo que "estamos en 2023 y hay que cambiar el chip" pidió la persistencia de la "diferenciación sin agresión" para evitar "entrar en una dinámica de reproches porque no es constructivo”. Sin embargo, afirmó que en estas elecciones desde su espacio "no vamos a militar ni a Massa ni a Alberto porque no nos sentimos representados por ellos aunque seguimos siendo parte de la misma coalición porque es una delimitación con la derecha bolsonarista”.

En ese sentido, agregó: “Si uno se va a enojar con el presidente Alberto Fernández, una de las terapias que yo recomiendo es que miren una foto de Mauricio Macri”. "En otro contexto donde no existiera esta amenaza de una derecha violenta, recalcitrante al estilo bolsonarista, muchos de nosotros pensamos que no habría necesidad de hacer una coalición de estas características y desarrollar un proyecto propio en términos político-ideológicos”, concluyó.

Juan Grabois Wado de Pedro.jpg

Grabois además apuntó que “los abusos de las grandes empresas sobre la gente son tremendos”, subrayando la necesidad de mejorar el salario real porque “no es que solamente que los precios están muy altos sino que los salarios están muy bajos. Laburar ocho horas por noventa lucas hoy no garpa, no sé por qué algunos se sorprenden de que no consiguen mano de obra, porque por con esa guita apenas se roza la línea de indigencia”.

Antes de participar de la 6° Asamblea de Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal en Trelew, se refirió a las convocatorias que realizan en todo el país: "Hay equipos que estudian cuáles son los déficit en términos de salud, educación, acceso a la vivienda, trabajo, ambiente. Luego hacemos una asamblea con representantes de la sociedad civil. Lo que sale de ahí lo tomamos como insumo para hacer un programa, al estilo de los planes quinquenales de Perón para plantearle a la coalición puntos de acuerdo que deberá concretar quien gane las elecciones”.