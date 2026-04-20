Ranking de presidentes latinoamericanos: volvió a caer la imagen de Javier Milei y está entre los seis peores de la región + Seguir en









El mandatario ocupa el puesto 14 luego de caer tres posiciones. La imagen positiva llega al 36,2%. En la Argentina varias encuestas respaldan esta tendencia.

La percepción sobre la administración libertaria no para de caer ya que el año pasado Milei se ubicó en los primeros puestos.

La caída de la imagen y de la gestión de Javier Milei no solo se percibe en la Argentina, sino también en el exterior. Un reciente relevamiento regional lo ubica entre los peores presidentes de la región con una imagen negativa del 59,7%.

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El estudio de la CB Global Data revela que, durante el mes de abril, el mandatario argentino ocupa el puesto 14 del ranking con una imagen positiva del 36,2% y una negativa del 59,7%. Se trata de un nuevo descenso con una merma de 4,1% contra el mes anterior cuando ocupó el 11 lugar.

La percepción sobre la administración libertaria no para de caer ya que el año pasado Milei se ubicó en los primeros puestos y desde inicio de este año la curva descendente no para. Por caso, en febrero había bajado casi cinco puntos porcentuales para ubicarse en la octava posición del ranking.

RANKING LATAM PRESIDENTES En la Argentina, tres relevamientos difundidos en las últimas horas coincidieron en que el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de mayor desgaste en la opinión pública, con caída en los niveles de aprobación, aumento de la desaprobación y una economía que vuelve a ubicarse en el centro de las preocupaciones sociales.

El dato más contundente surge de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA). El dato más relevante es que la aprobación del Gobierno cayó al 38%, mientras que la desaprobación trepó al 59%, en línea con la encuesta internacional.

Ranking regional Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de abril por sus ciudadanos son: Nayib Bukele de El Salvador, quien encabeza la medición de éste mes con el 70,1% de aprobación; en segundo lugar, se ubica Claudia Sheinbaum de México con 69,8%; y completa el podio Rodrigo Chaves de Costa Rica con 59,5% de imagen positiva. En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 17,9% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela con 27,5%; y cierra el podio negativo José Raúl Mulino de Panamá con 34,1% de aprobación. En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Rodrigo Chaves de Costa Rica, con una suba de +2,7 puntos porcentuales. En contraste, José María Balcázar de Perú presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -7,3 puntos porcentuales con respecto a marzo. Ranking presidentes de abril 2026 Nayib Bukele (El Salvador): 71,8% imagen positiva Claudia Sheinbaum (México): 72,3% imagen positiva Rodrigo Chaves (Costa Rica): 56,8% imagen positiva Luis Abinader (Rep. Dominicana): 58,7% imagen positiva Rodrigo Paz (Bolivia): 51,9% imagen positiva Daniel Ortega (Nicaragua): 57,9% imagen positiva Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): 46,6% imagen positiva José Antonio Kast (Chile): 48,9% imagen positiva Santiago Peña (Paraguay): 43,4% imagen positiva Yamandú Orsi (Uruguay): 39,2% imagen positiva Nasry Asfura (Honduras): 43,2% imagen positiva Gustavo Petro (Colombia): 39,7% imagen positiva Bernardo Arévalo (Guatemala): 36,1% imagen positiva Javier Milei (Argentina): 42,3% imagen positiva Daniel Noboa (Ecuador): 33,5% imagen positiva José Raúl Mulino (Panamá): 34,2% imagen positiva Delcy Rodríguez (Venezuela): 26,4% imagen positiva José Balcázar (Perú): 25,2% imagen positiva