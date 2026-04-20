Discapacidad: el gobierno de Javier Milei aumentó 3,4% los aranceles para prestaciones

El incremento rige para abril y se aplica sin distinción de prestaciones, en línea con la variación del IPC de marzo.

El Gobierno oficializó este lunes una nueva actualización en los valores del sistema de atención a personas con discapacidad. A través del Boletín Oficial , la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud dispuso un aumento del 3,40% en los aranceles para abril.

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La medida se formalizó mediante la Resolución 41/2026 y alcanza al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad , creado por la Ley 24.901 .

Según se detalla en la norma, la suba se aplicará “sin diferencia por tipo de prestación” y se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026 .

El ajuste impacta en todo el nomenclador vigente, que incluye servicios como centros de día, escolaridad, formación laboral, hogares, residencias, rehabilitación y transporte, entre otros .

Además, el Gobierno resolvió mantener el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias de la Patagonia, tal como lo establece la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la actualización responde a la necesidad de adecuar periódicamente los valores del sistema, en función de la evolución de los precios, y se enmarca en lo acordado por el directorio del régimen.

La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos y cuenta con la intervención de los servicios jurídicos de la cartera sanitaria.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa con el esquema de actualizaciones mensuales atadas a la inflación para este tipo de prestaciones.