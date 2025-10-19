Argentina empujó hasta el final pero no pudo con Marruecos que se consagró campeón del Mundial Sub 20







El combinado africano ganó por 2-0 y logró mantener la diferencia durante todo el encuentro.

Marruecos venció a Argentina y se consagró por primera vez en el Mundial Sub 20.

La Selección argentina Sub 20 no pudo en la final del Mundial de Chile ante Marruecos, que se consagró por primera en la historia en esta categoría. El equipo africano se puso rápidamente en ventaja y supo conservar la diferencia hasta el final del partido, pese al avance y control de juego de la "Albiceleste".

El primer gol fue de tiro libre y llegó a los 12 minutos de partido luego de una jugada revisada por el VAR por posible penal. Si bien finalmente el árbitro no sancionó el tiro desde los 12 pasos, amonestó al arquero Santino Barbi y de esa falta al borde del área surgió el remate para que el conjunto africano abra el marcador.

Marruecos amplió la ventaja a los 28 minutos después de gestionar de manera perfecta una jugada de contra, una herramienta que lastimó a Argentina desde el comienzo del partido, y Yassir Zabiri remató con arco vació tras el centro de Maamma.

En el segundo tiempo, Argentina logró controlar con más certeza la pelota aunque eso no garantizó llegadas certeras al arco. Pese a la mejora, el combinado nacional no pudo sortear la sólida defensa marroquí, que desde que se puso 2-0 se dedicó -con éxito- a defender su área.

El recorrido de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 El equipo dirigido por Diego Placente, de gran campeonato, buscaba sumar el séptimo título del combinado nacional en la categoría.

La “Albiceleste” llegó a este compromiso definitorio después de un sufrido triunfo por 1-0 frente a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti. Marruecos, por su parte, dio la sorpresa y eliminó a Francia por penales. Llegó a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia.