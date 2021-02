Condena a Báez a 12 años de cárcel por lavado (fallo deja interrogante a futuro por delito precedente)

Ese fue el principal dilema de discusión interna entre los jueces, por lo que el fallo fue dividido: dos votos –los de Néstor Costabel y Adriana Palliotti- que coincidieron en el monto elevado de pena que había solicitado la fiscalía; y la disidencia de Gabriela López Iñiguez –que validó la condena con penas menores y algunas absoluciones a familiares de Báez- pero que en lo central consideró que el origen del dinero lavado no pudo establecerse en los contratos de obra, sino en la facturación apócrifa que utilizaban varias empresas para simular costos y así obtener dinero disponible para luego ser blanqueado en las maniobras descriptas en este juicio. El voto dividido representa una chance de los acusados para recurrir en Casación los montos de las penas. Algo similar ocurrirá con el delito precedente, que podría no resultar siendo el aspecto central de los fundamentos y no serviría de espaldarazo para el juicio Vialidad. Ese proceso, el de Báez y la causa Hotesur- Los Sauces están unidos por un hilo hipotético que podría sufrir fisuras si no se prueban otras maniobras.