Juicios por "víctimas del terrorismo": las tres causas clave que busca impulsar Victoria Villarruel

Son causas por hechos ocurridos durante le década de 1970 que involucran a Montoneros y al ERP, organizaciones política-armadas de la época. En general, no prosperaron porque los delitos que investigan fueron considerados prescriptos por la justicia. Un militar, policías y un secretario general de la CGT, entre las "víctimas".

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a insistir este martes con su bandera histórica: reabrir "todas las causas de víctimas del terrorismo" , en referencia a muertes ocasionadas por el accionar de organizaciones armadas durante la década de 1970. En general, son causas que no prosperaron porque los delitos que investigan fueron considerados prescriptos por la justicia debido al tiempo transcurrido. Villarruel no está de acuerdo. En este momento, hay tres causas clave que intentan reabrir y podrían significar un cambio de paradigma sobre estos casos.

El punto central de estos casos es el debate sobre si estos hechos pueden o no ser considerados delitos de lesa humanidad. La justicia argentina calificó de esa manera a crímenes sistemáticos cometidos por el Estado que significaron una afrenta a la humanidad. Esto es importante, porque son delitos que no prescriben y pueden ser juzgados sin importar el tiempo trascurrido. Por eso, todavía siguen en pie decenas de juicios por la última dictadura. Villarruel, en nombre de la memoria completa, intenta que las causas por "víctimas del terrorismo" sean consideradas de la misma manera. Hasta ahora, no tuvo éxito.