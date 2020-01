Escándalo en Jujuy por audio del titular del Tribunal de Justicia que admite que Milagro Sala "no está presa por sus delitos" El bloque PJ provincial denunció la "falta de independencia de poderes" luego de que se difundieran mensajes en los que Pablo Baca admite la alevosía del gobierno de Gerardo Morales contra la dirigente social. Sala no está presa "por sus delitos sino para no volver al quilombo permanente", sostuvo.