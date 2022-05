JxC intenta recuperar paz interior, pero siguen enfrentamientos

La simulación de la paz interior parece un esfuerzo sensato pero que aún ventila aristas débiles, en Juntos por el Cambio y algunos fallidos. Le pasó al propio Larreta en su discurso en la Fundación Libertad. Dominado por su estilo moderado, quizás, el pretendiente a la presidencia inició la alocución sosteniendo la necesidad de reforzar el Estado, lo que levantó críticas en las redes sociales que no perdonan estas cuestiones. "Tenemos que fortalecer el rol del Estado, un estado inteligente que defienda las instituciones", dijo en un discurso que paseó por diversos ángulos de lo que se propone hacia el futuro.

La presidenta del PRO Nacional, por su parte, participó ayer de AmCham Summit 2022, el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Bullrich, allí, tal vez queriendo hacer un guiño a los sectores más liberales, planteó que "yo arrancaría con un bimonetarismo, el uso corriente del dólar como moneda, sin anular el peso". Lo dijo como una medida que tomaría si accede a la presidencia. En la jornada también pidió no pelearse con Javier Milei y apuntó a Larreta, quien también participó de AmCham Summit pidiendo "un plan consensuado que se sostenga en el tiempo" y "un plan a largo plazo, eso es lo que necesita Argentina" y además aseguró que el próximo gobierno tiene que ser de coalición.

“Tengo condiciones para ser Presidenta. Tengo la personalidad que hace falta para la Argentina”, aseguró la titular del PRO, diferenciándose del jefe porteño, otra vez más.

En otro ámbito, el radicalismo salió a contestarle a Mauricio Macri, quien en la última reunión de la cúpula del PRO, esta semana, se quejó de la UCR diciendo que "tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo".

Muestra de las diferencias, ayer el bloque Evolución (UCR-Lousteau) en Diputados presentó una propuesta de la legisladora Danya Tavela para imponer beneficios impositivos para aquellas empresas que incorporen jóvenes. El proyecto exime del pago de las cargas patronales a las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 30 años en un 100% los primeros seis meses, 75% del séptimo mes al año, 50% de los trece a los dieciocho meses y 25 % de los dieciocho hasta los veinticuatro meses.

Muy similar a la propuesta que hizo ayer Larreta y que instalará en la Ciudad pero con un subsidio del estado a los salarios de la franja de jóvenes de entre 18 y 24 años. Como sea, no hubo coordinación en la alianza para conciliar esas propuestas similares.

En su presentación del plan de empleo joven, ayer Larreta justificó los cruces en la alianza que integra. Dijo que los “chispazos y diferencias” en la oposición se deben a que JxC “es un espacio amplio y heterogéneo”, donde cada una de las fuerzas “sostiene sus convicciones”.

El radical Emliano Yacobitti, quien anima la candidatura porteña de Martín Lousteau, salió a replicar diciendo que "el radicalismo quiere ser escuchado".

"El radicalismo hoy está dispuesto a que su voz sea escuchada. Entendió que no vale la pena formar parte de un frente si una fuerza no es protagonista y no puede expresar sus ideas. Tenemos varios dirigentes que pueden ser precandidatos en las PASO del 2023", desafió Yacobitti ante las radios.

Para Bullrich, "la coalición que necesitamos en Argentina es con la sociedad y con todos los actores, sean públicos y privados, sean sindicatos, sean empresas, sean partidos políticos que quieran el cambio”.

Para Larreta, “el próximo gobierno de la Argentina tiene que ser sí o sí un gobierno de coalición. La legitimidad que surge de una elección ganada con el 50% + 1 de los votos ya demostró no ser suficiente para impulsar las transformaciones que necesita nuestro país. Sin apoyo político, no hay transformación posible ni sostenible”. En otro sentido, el jefe de Gobierno aseguró que "tenemos que seguir con vocación de ampliarnos, seguir sumando gente de diferentes orígenes, con menos experiencia en la política, con una mirada más nueva, más fresca. Creo que esa es una buena combinación".