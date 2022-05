López Murphy: "Estamos corriendo el riesgo de un ajuste caótico"

"Por no hacer lo que se debía (un recorte menor en el presupuesto educativo) se terminó en un descalabro", recordó sobre su efímero paso de quince días por el Ministerio de Economía en marzo de 2001.

En tanto, criticó al kirchnerismo al que acusó de hacer "una mala lectura" de la derrota en las urnas del 2021 en manos de Juntos por el Cambio.

Días atrás, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, cuestionó abiertamente al ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, por lo que consideraba desaciertos en el rumbo de las políticas públicas y en la distribución del ingreso.

En ese contexto, López Murphy aseguró que en el kirchnerismo "no saben dónde están parados", y afirmó que "no han podido asimilar la derrota del 2021, la leen mal".

"Si algo hay en el programa de gobierno es un desborde espectacular (del gasto público)", remarcó y al respecto agregó: "La política macroeconómica ha sido terriblemente descontrolado, la toma de la deuda, el atraso cambiario, el atraso tarifario".

Para el economista liberal, desde el kirchnerismo pretenden que se siga haciendo "más de lo mismo" y por eso apuntan sus cañones contra Guzmán.

"Todo luce que ellos pretenden más de lo mismo. Estoy seguro de eso. No es que Guzmán está siendo ortodoxo. Guzmán es lo menos ortodoxo que yo conozco", evaluó, polemizando con el kirchnerismo duro.

"Tengo la sospecha de que Guzmán tiene un camino, que no es el que a mí me gusta y que me parece apropiado. Están enojados con los resultados. No se dan cuenta que no pueden hacer las cosas que hicieron en el pasado, porque no están las circunstancias del pasado justamente", comparó.

Según dijo, "la política de Guzmán está totalmente bandeada pero al menos tiene una estrategia a ver si puede estirar en el tiempo una situación de inviabilidad".

En otro orden, López Murphy cuestionó a sus pares de Juntos por el Cambio por salir a plantear a Javier Milei como un límite en la política de alianzas.

"El manual de la política dice que hay que hablar los problemas, los programas para resolverlos, cómo respondemos a la demanda social. Cualquier referencia a problemas internos o a potenciales competidores no es inteligente. Fue un comunicado muy desafortunado porque violó las reglas de la comunicación política", concluyó.