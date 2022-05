Los cuatro gobernadores de JxC dieron una señal de unidad y evitaron hablar de candidaturas

"Nos une una visión de país común", afirmó Rodríguez Larreta y agregó: "Tenemos un gran desafío en Argentina de volver a construir un país más federal, Argentina nunca ha sido tan unitaria como es ahora".

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1525222292363558918 En @juntoscambioar nos une la vocación de la gestión y estamos comprometidos a trabajar por un país con igualdad de oportunidades. Hoy con @gustavovaldesok, @GerardoMorales y @rodysuarez firmamos un convenio turístico de reciprocidad entre las cuatro provincias. pic.twitter.com/2MZ86FpKWl — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 13, 2022

Por su parte, Morales resaltó que están "construyendo juntos", realizando distintas jornadas de trabajo y manifestó que para definir un candidato a presidente del espacio "falta mucho tiempo".

"Queremos dar la tranquilidad de que hay un trabajo muy fuerte para tener un programa de gobierno consensuado, que es lo que necesita la Argentina", expresó el gobernador jujeño.

En ese sentido, Valdés señaló que "el candidato a presidente va a venir el año que viene", sostuvo que "mientras tanto estamos con programas hacia el futuro" y recordó que "la gente no nos dio la oportunidad de continuar en el gobierno, votó a este gobierno que hoy no está gobernado, que se está peleando".

Por su parte, Suárez subrayó que "es un mensaje que nos vean trabajando juntos en estos temas, en esta Argentina que se necesita tanto trabajar juntos para que las cosas resulten y cada vez nos acerquemos más a aquel país y aquellas provincias que queremos ser, y nos alejemos de lo que no queremos ser".

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1525207493713993733 En #Corrientes junto a @gustavovaldesok @rodysuarez y @horaciorlarreta firmamos un Convenio de Cooperación Turística donde nos comprometemos a la promoción y difusión recíproca de nuestros atractivos turísticos y culturales. Gracias Gobernador Valdés por el afectuoso recibimiento pic.twitter.com/vNpkDYkC8p — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 13, 2022

Los mandatarios buscan avanzar en una coordinación del trabajo que va surgiendo de las distintas fundaciones partidarias, organizadoras del encuentro: la Fundación Pensar, del PRO; la Fundación Alem, de la UCR, y la Fundación Hannah Arendt, de la Coalición Cívica.

El objetivo es que estas tres fundaciones, que ya tienen equipos técnicos elaborando planes divididos por temas (economía, educación, justicia y reforma del Estado), puedan poner en común sus conclusiones y ofrecerlas a quien resulte finalmente el candidato por la oposición para las elecciones presidenciales del año próximo.

Larreta y Morales ya anunciaron sus intenciones de encarar candidaturas presidenciales, por el PRO y la UCR, respectivamente, mientras que en el grupo de presidenciables opositores también está la titular del PRO, Patricia Bullrich, mientras que aún es una incógnita si el expresidente Mauricio Macri será candidato. Si bien Macri todavía no confirmó si será postulante en 2023, Rodríguez Larreta no quiere que esa decisión -por sí o por no- condicione sus aspiraciones

En este marco, el exsenador peronista, Miguel Ángel Pichetto, lanzó este viernes su precandidatura presidencial por la rama peronista de Juntos por el Cambio, el Encuentro Republicano Federal.