Por rechazo a Milei ahora se agita más la pelea interna en JxC

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”, señalaron los referentes.

Ayer salió la agrupación de Ricardo López Murphy a rechazar la decisión de sus aliados políticos, pero también salió Bullrich mostrándose indignada y le replicó Morales sobre el asunto.

Según la titular del PRO, llegó tarde a la reunión en el centro porteño porque venía de Miami y cuando pensó que se iba discutir el caso Milei, le dijeron, según contó, que el tema ya estaba terminado. Dijo que vetar al libertario “es un error total” y que, “Juntos por el Cambio no puede cerrarle las puertas a nadie”.

“Estimados: considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JxC es un error total”, envió por mensaje, Bullrich a sus socios.

“Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores”, sostuvo Bullrich, quien además dijo que “la metodología no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales. Tampoco es prudente, a un año y 4 meses de la elección, decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones”, se quejó.

Como vocera del encuentro del miércoles, la exministra había dicho que “queremos dejar de hablar de Milei porque él ya ha dicho que no quiere estar. Cuando dos no quieren, las cosas no salen”.

Morales, el principal opositor a un acuerdo con Milei salió a replicarle a Bullrich.

El gobernador propuso “reafirmar lo que ha decidido el colectivo, por más de que no estemos de acuerdo” y “me extraña que Patricia comience a desacreditar públicamente a desacreditar lo que hemos escrito en la Mesa de Juntos por el Cambio, que pertenecemos a un cuerpo colegiado”.

Sostuvo además que Milei “es muy vacío y hueco”.

Desde Republicanos Unidos, versión porteña, el titular de la agrupación, Yamil Santoro, se expresó diciendo que el comunicado de JxC “no nos representa”.

“Me parece que la forma de construir la coalición amplia que el país necesita no es poniendo bolilla negra, sino planteando condiciones para que quienes hoy no forman parte de la gran coalición republicana tengan la posibilidad de hacerlo con un marco de reglas claras”, señaló y que “si después eligen no hacerlo es otra historia, pero este tipo de definiciones no suman. Necesitamos más apertura y reglas claras”.