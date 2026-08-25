La SIDE defendió el control de la Bicameral y presentó informes sobre fondos reservados

El secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, calificó como “positiva” la reunión con la comisión del Congreso. Aseguró que el organismo entregó documentación sobre sus actividades y gastos, y destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Cristian Auguadra destacó el rol de la Comisión Bicameral en el control de las actividades de inteligencia.

El secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra , destacó este martes la reunión que las autoridades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mantuvieron con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

“ Celebramos el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia para garantizar la transparencia de la SIDE ”, afirmó el funcionario tras el encuentro, que calificó como “muy positivo”.

Según explicó, durante la reunión las máximas autoridades del organismo se pusieron a disposición de los legisladores para responder consultas y analizar los principales desafíos que enfrenta actualmente el Sistema de Inteligencia Nacional .

Auguadra sostuvo que la SIDE presentó en tiempo y forma el Informe de actividades de inteligencia y la documentación correspondiente a los fondos reservados , con el objetivo de que la comisión pueda verificar que los gastos se encuentren en línea con el Plan de Inteligencia Nacional.

“Un sistema controlado y transparente es la mejor garantía de que la inteligencia argentina trabaja dentro de la ley y al servicio de los argentinos”, remarcó.

La SIDE puso el foco en los desafíos estratégicos

Durante su exposición, Auguadra afirmó que la inteligencia y la seguridad nacional requieren políticas de Estado y planificación de largo plazo, especialmente frente a un escenario internacional que definió como cada vez más “hostil y cambiante”.

En ese sentido, mencionó entre las prioridades la protección de recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y el cobre, además de la defensa de los intereses argentinos vinculados con las Islas Malvinas y la proyección nacional en la Antártida.

“El lugar que hoy ocupa Argentina en el mundo exige tener un sistema de inteligencia moderno y profesional”, sostuvo el titular de la SIDE, quien consideró necesario fortalecer la capacidad del Estado para anticipar amenazas y proteger los intereses nacionales.

Auguadra también mencionó la próxima visita del papa León XIV al país como uno de los desafíos de seguridad previstos para los próximos meses. “Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea”, señaló.

Por último, la SIDE invitó a los integrantes de la Comisión Bicameral a recorrer el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por el Gobierno para coordinar las capacidades estatales vinculadas con la prevención y la lucha contra el terrorismo.