Karina Milei junta a la tropa de La Libertad Avanza en CABA y ensaya tregua con Jorge Macri

Sin Patricia Bullrich , y parada de manos ante el PRO, Karina Milei se pondrá este jueves al frente del armado territorial de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 13, la hermana presidencial reunirá a los legisladores porteños para dejar en claro que, por ahora, no hay un acuerdo electoral con el macrismo.

En la previa, sin embargo, los gestos desde ambos campamentos políticos son de distensión. Javier Milei saludó afectuosamente con un abrazo a Jorge Macri en el Tedeum del 9 de julio y anoche, luego del triunfo de la Selección contra Inglaterra, Mauricio Macri elogió la propuesta del Presidente de vaciar la Casa Rosada para que los jugadores saluden a la ciudadanía una vez que concluya el Mundial de la FIFA.

“Lo bueno es que el Presidente dijo que (en es caso) dejaría vacía la Casa Rosada, como un espacio donde ni siquiera él estaría", dijo Macri. Y agregó: “Si quieren (los jugadores de la Selección y el DT, Lionel Scaloni) pueden ir, no es lo mismo que tal vez quería hacer el kirchnerismo después de Qatar, en 2022, usar el Mundial para hacer política".

En el plano legislativo, LLA también votó a favor de iniciativas clave del Ejecutivo de Jorge Macri como el Presupuesto de la Ciudad, el código fiscal y las ampliaciones presupuestarias solicitadas por el gobierno porteño. La afinidad, casi el acoplamiento entre libertarios y macristas se acentúa de cara al año electoral. Aliados en el ultimo comicio legislativo a nivel nacional en 2025, en la Ciudad y también en la provincia de Buenos Aires, ese acuerdo táctico les permitió derrotar al peronismo en ambos distritos.

Pero aún queda mucho por negociar. A nivel bonaerense, la figura de Diego Santilli, actual jefe de gabinete de Milei , con ADN peronista pero de origen PRO, sintetiza el paladar de casi todos los sectores como eventual candidato a gobernador para replicar el acuerdo de cara a 2027. La reunión de diputados y senadores bonaerense prevista para esta tarde se pospuso mientras LLA organiza la fecha efe su próximo congreso partidario.

En la Ciudad, en cambio, Jorge Macri aspira a ir por la reelección con el apoyo de LLA. A nadie le sirve dividir los votos. Pero el karinismo cierra filas para cobrar caro su apoyo. Desde la vicejefatura de gobierno hasta lugares premium en las listas. Como ocurrió en 2025 cuando le cedieron a Bullrich y a Agustin Monteverde.

Frío de Karina Milei con Patricia Bullrich

La ex ministra de Seguridad fue marginada por Karina del encuentro de hoy. Reina la desconfianza más que nunca en especial después de los gestos de disidencia de Bullrich que incluyeron desde el reclamo público de renuncia a Manuel Adorni hasta la objeción de conciencia frente a los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada al Senado. El mes pasado, la senadora difundió en sus redes sociales un polémico video donde se la ve frente a un laberinto con tres salidas: la jefatura de gobierno de la Ciudad, la vicepresidencia o la candidatura a presidenta en 2027.

En envío de Patricia a boxes en la cumbre porteña de esta tarde es otro gesto de LLA al PRO. Los libertarios no plantan, por ahora, ningún competido de peso en distrito de Jorge Macri mas allá del liderazgo de Pilar Ramírez en la bancada de la Legislatura porteña. En el macrismo reclaman una política de no intervención libertaria en CABA a cambio de no presentar candidato presidencial en 2027.

Cada bando cuida su territorio. El PRO tendrá asi garantizada la reelección del jefe de gobierno porteño, a través de u eventual acuerdo con LLA que podría ubica a Pilar Ramírez de vice, mientras que Milei blindaría su posibilidad de reelegir sin la amenaza de una candidatura presidencial de Mauricio Macri que le fracture su electorado.