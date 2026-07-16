Prorrogan hasta fines de agosto la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios + Agregar ámbito en









La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo para presentar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025, tras la postergación de los vencimientos impositivos dispuesta por la ARCA.

La prórroga es hasta fines de agosto.

La Oficina Anticorrupción prorrogó hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones anuales de 2025 de los funcionarios públicos. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 7/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La decisión modifica el plazo que había sido fijado previamente por la Resolución 3/2026, que establecía como fecha límite el 31 de julio. Según explicó el organismo, la prórroga responde a la reciente modificación de los vencimientos para la presentación de las declaraciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa recuerda que, de acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones juradas patrimoniales públicas de los funcionarios se confeccionan a partir de la información presentada ante la ARCA. En los casos de quienes tributan Ganancias y Bienes Personales, el sistema toma automáticamente esos datos mediante la Clave Fiscal, mientras que quienes no presentan esos impuestos deben completar la información de manera manual.

La resolución señala que la ARCA fijó de manera excepcional el 27 de julio de 2026 como nuevo vencimiento para las declaraciones impositivas correspondientes al período fiscal 2025. Como consecuencia, el margen de tiempo entre ese trámite y la presentación de la declaración patrimonial se reducía a apenas cuatro días.

En ese contexto, la Oficina Anticorrupción sostuvo que ese plazo resultaba insuficiente para que los funcionarios pudieran cargar, revisar y validar toda la información patrimonial, especialmente porque la Declaración Jurada Patrimonial Integral incluye datos adicionales que no forman parte de las declaraciones impositivas.

Además de extender el vencimiento hasta el 31 de agosto, la resolución instruye a las áreas de personal, administración y recursos humanos de los distintos organismos públicos a comunicar la medida a todos los funcionarios alcanzados por la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.