Karina Milei llegó al Financial Times: un perfil del diario británico la calificó como una "guardiana"

Financial Times publicó un perfil sobre Karina Milei.

El diario británico Financial Times publicó un perfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en el cual la apodó "guardiana y generala política". Además, calificó que ella está peleando “su batalla política en la Argentina” y destacó que el apodo de “la jefa” lo está llevando bien a cabo.

En otro fragmento de la semblanza, Financial Times cita una de las pocas entrevistas que concedió, en la cual ratificó su defensa al “ inexperto pero unido equipo de los libertarios ”. “Conozco a muchos profesionales en muchas áreas diferentes, pero ¿sabes qué es más importante? Nuestro grupo hace esto por sus ideales, más que cualquier otra cosa ”, dijo. Y completó: “ Cuando la gente de la que te rodeas es buena gente todo fluye mejor ”.

"Quienes conocen a Karina Milei la describieron como 'súper tranquila' y 'alguien que no intenta encantarte'. Pero ella no parece tímida. En 2016, apareció en un popular programa de juegos con su perro Aaron. Le dijo al presentador que 'no le había ido bien' en la escuela, pero finalmente obtuvo un título en relaciones públicas de la UADE, una universidad privada en Buenos Aires, donde se graduó en 2001. Luego trabajó en empresas que iban desde una importadora-exportadora de neumáticos hasta un fabricante de insecticidas hasta su propio negocio de pasteles en Instagram", recuerda el texto sobre su paso en un programa de televIsión.