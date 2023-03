Kelly Olmos repudió paro de colectivos y acusó a una empresa de lockout patronal

Lockout patronal. "Es necesario revisar nuestros métodos, para ver si consolidan o no la democracia, porque esto es un conflicto intergremial", dijo la ministra Raquel Olmos.

“No hay un conflicto gremial, no es un paro dictado por la UTA, sino que es un conflicto interno dentro de la UTA, con un sector interno que en las últimas elecciones perdió, y que toman de rehenes a una cantidad enorme de trabajadores y trabajadores por que pretenden ganar una pulseada que no lograron ganar en las urnas, con la complicidad de una empresa, que es DOTA” , afirmó la ministra en diálogo con el programa Mañana Sylvestre de Radio 10.

Paro de colectivos: ¿Qué líneas se ven afectadas?

Entre las 0 y las 12 horas del viernes, los colectivos que no circularán por el AMBA son los que tiene la empresa DOTA que incluye la: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 21 -23 - 24 - 25 - 28 - 31 - 44 - 50 - 51 - 56 - 57 - 74 - 76 - 79 - 84 - 91 - 99 - 101 - 106 - 107 - 108 - 117 - 130 - 135 - 146 - 150 - 161 - 164 - 168 - 177 y 188.

En la provincia de Buenos Aires, las líneas que interrumpirán su servicio serán: 256 - 263 - 271 - 299 - 370 - 384 - 385 - 388 - 403 - 405 - 421 - 429 y 435.

Los reclamos de los colectiveros

Los trabajadores de la empresa DOTA señalaron que los reclamos que impulsan el paro del viernes son una mejora de salario "equitativo e igualitario a lo largo y ancho del país" y pidieron un salario mínimo de $350.000.

Además reclaman la "derogación inmediata de los acuerdos Fraudulentos del ART. 223 BIS DE LA L.C.T. para la actividad del transporte de pasajeros" y la "entrega de las 5 seccionales que fueron electas por la voluntad de los afiliados (Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Mar del Plata y Córdoba) y que respeten fallos judiciales al respecto".

La complicidad de la empresa

En el Ministerio de Trabajo sospechan que detrás de la huelga actúan empresarios. “Estamos mirando, percibiendo, como a veces hay sectores empresarios que pretenden digitar quién es el interlocutor gremial, como está pasando en esta ocasión, se han cruzado todas las fronteras”, dijo Kelly Olmos.

“En este año que cumplimos 40 años de democracia es necesario revisar nuestros métodos, para ver si consolidan o no la democracia, porque esto es un conflicto intergremial. Es un sector interno de la UTA que no pudo ganar en las urnas y está tratando tomar de rehén gremio al conjunto de la población para ver de qué manera tuerce la decisión que las urnas no les dio”, remarcó la funcionaria.

"Acá no hay inocentes, eso está clarísimo. Tenemos identificada la actitud de la empresa Dota, que tomada estas iniciativas, que podemos definir como lockout patronal para defiinr al interlocutor gremial, cosa que no corresponde", concluyó.

CNRT aplicará sanciones económicas a la empresa que no cumpla recorridos

El organismo regulador se regirá a través del “Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998″, el cual impone medidas ante el incumplimiento de las frecuencias de las líneas a lo largo del día, con multas de hasta $556.500.

"La violación del régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas en los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros, será sancionada en cada caso, con multa de QUINIENTOS (500) a QUINCE MIL (15.000) boletos mínimos", asegura el artículo dentro de la las infracciones y sanciones en relación a los servicios de transporte por automotor de pasajeros.