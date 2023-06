Kicillof y los gobernadores del PJ repudiaron "la represión desatada" en Jujuy

En medio de las denuncias por abuso y violencia policial, Morales catalogó a los docentes y al resto de las personas que se movilizaron como "gente pagada por Milagro Sala" y "turistas piqueteros de Buenos Aires".

En qué consisten las reformas de Morales

Morales ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- "prohíbe los cortes de rutas y calles" y la "ocupación de edificios públicos". "No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas", dijo, ya que "constituyen un delito".

Además, suspendió dos artículos de la Constitución reformada porque generan “dudas” en las comunidades indígenas. Son el 36, que refiere al "Derecho a la propiedad privada”, y el 50, que se enfoca en los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”. Momentáneamente, ambos volvieron a la redacción original de la Constitución del año 1986.