Kirchnerismo calibra la mira contra Casal

En reemplazo de los funcionarios, el kirchnerismo empujó la designación de César Grau como vocal titular y de Heliana Magalí Gualtieri como suplente. La última forma parte del entorno de la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti.

Desde el Frente de Todos, Martín Doñate -presidente de la bicameral del Ministerio Público- aseguró que Michetti nombró por decreto a los representantes de la Cámara alta de manera “arbitraria, ilegal e ilegítima”, y que corresponde al pleno activar las designaciones por mayoría.

El legislador rionegrino también criticó la denominada “mesa judicial” del macrismo y la ligó a Casal, y dejó clara la necesidad de “reordenar el descalabro, los atropellos y las arbitrariedades con las que se ha manejado la vida institucional” durante el Gobierno anterior.

Quien respondió al oficialismo fue el jefe de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, Luis Naidenoff (UCR). “Evidentemente, Casal les molesta”, expresó el formoseño, y agregó: “Michetti designó en base a los precedentes y nadie lo objetó”.

Por último, Naidenoff disparó: “Quieren elegir procurador. Bien, hay que discutirlo y tienen que tener número -dos tercios que el kirchnerismo hoy no tiene en el Senado-. Si no lo tienen, no busquen atajo de sacarlo de la cancha a Casal porque los molesta. Es un mamarracho”.