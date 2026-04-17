Miles de libaneses regresan a sus hogares tras la tregua, mientras Israel advierte que no terminó sus operaciones + Seguir en









El viernes a la medianoche inició un cese de agresiones entre Beirut y Tel Aviv, mediado por EEUU. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí informó que "si los combates se reanudan, los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán ser evacuados para permitir completar la misión".

Millares de ciudadanos libaneses vuelven a su tierra, en una guerra que en poco más de un mes dejó más de 2000 muertos, según Beirut.

Miles de ciudadanos del sur del Líbano regresaron a sus casas durante este viernes, a pesar de las advertencias del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, de que las operaciones en el sur del país no han concluido. En las horas previas al inicio de la tregua, pactado para la medianoche del viernes, se registraron nuevos bombardeos en la ciudad sureña de Tiro, por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Allí, se reportaron 13 muertos y seis edificios residenciales destruidos, según informaron autoridades locales.

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A pesar que los desplazados por la guerra ven una ventana de oportunidad y esperanza de que finalmente se consiga un acuerdo, el ministro Katz informó que "si los combates se reanudan, los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán ser evacuados para permitir completar la misión".

El pacto entre Israel y el gobierno libanés para el actual cese al fuego, indica que Tel Aviv se se reserva el derecho de seguir atacando a Hezbolá para prevenir "ataques planificados, inminentes o en curso", y asegura que mantendrá una zona de seguridad de 10 kilómetros a lo largo de la frontera en el sur del Líbano.

Katz también amplió que la zona entre esa franja y el río Litani, continua con presencia de Hezbolá, y debe ser "limpiada de terroristas y armas".

Los objetivos de Beirut en la guerra contra Israel Por su parte, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, afirmó que las negociaciones con Tel Aviv son "cruciales". En primera instancia, el mandatario libanés había rechazado tratar directamente con el premier israelí, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, terminó cambiando su postura debido a la presión del presidente de EEUU, Donald Trump, para detener la guerra abierta por Tel aviv, el pasado 2 de marzo.

Según un comunicado de Beirut, el objetivo para el Líbano es "consolidar el alto el fuego, asegurar la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios del sur ocupados, recuperar prisioneros y resolver las disputas fronterizas pendientes".

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