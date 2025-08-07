SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de agosto 2025 - 16:01

La Cámara Nacional Electoral revirtió los cambios de lugares de votación dispuesta por la Justicia bonaerense

La medida considera que "el reciente cambio de los establecimientos de votación en esa jurisdicción es extemporáneo e imprevisto".

La CNE contradijo una decisión del juez Ramos Padilla.

Cámara Nacional Electoral

En el período decisivo de las candidaturas bonaerenses para las elecciones 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) definió revertir la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla, que dispuso cambios de establecimientos de votación en la sección electoral número 61 de La Matanza.

Los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera se expidieron acerca de una medida del Juzgado Federal con competencia en materia electoral bonaerense, que esta semana realizó cambios en la asignación de electores por escuela. Si bien la decisión se respaldó a un sistema basado en inteligencia artificial que estimó las cercanías de los ciudadanos, algunos señalamientos desde el propio Ejecutivo provincial rechazaron la medida.

Informate más

"¿Cómo haces vos para avisarle al 80% del padrón o de la gente que vota en otro lado, cuando está acostumbrado hace 20 años a ir a la misma escuela?", expresó, por caso, la vicegobernadora Verónica Magario entrevistada en Radio 10 y en alusión a los cambios que atravesó centralmente La Matanza, el distrito más importante de la Tercera Sección Electoral.

magario.jpg

Noticia en desarrollo.-

