Axel Kicillof se reunió con las dos CTA para ratificar el rechazo a la reforma laboral









El gobernador de la provincia de Buenos Aires recibió a las autoridades de las centrales de trabajadores y condenaron la iniciativa del oficialismo.

Axel Kicllof recibió a las dos CTA.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este lunes a las autoridades de las dos facciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) para analizar el contexto político del país y discutir, entre otros temas, la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.

Las comisiones ejecutivas de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores advirtieron que si la propuesta del oficialismo avanza en el Congreso "implicaría un cambio estructural de enorme gravedad en perjuicio de la clase trabajadora, los sectores populares y las organizaciones sindicales". En ese sentido, consideraron que se trata de una "ofensiva que apunta directamente a debilitar y destruir las herramientas de organización colectiva" de los trabajadores.

Luego del encuentro, tanto las centrales de trabajadores como el gobierno de Kicillof coincidieron en la necesidad de unificarse en el rechazo tanto a la reforma laboral como al resto de las propuestas que impulsa el oficialismo el en Congreso. De esta manera, acordaron llevar adelante acciones de "intervención política e institucional donde la participación popular sigue siendo la clave para revertir este rumbo negativo que padece el pueblo argentino".

Kicillof CTA En ese sentido se pronunció Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, quien sostuvo a través de su cuenta de X que es necesario "articular con los gobernadores y fortalecer la movilización en las calles" para revertir el escenario que atraviesa el país.

"También señalamos que el escenario político hacia 2026 exige mayores niveles de unidad, convocando a los millones de argentinas y argentinos que no participaron en las últimas elecciones y canalizando el creciente descontento social frente a las políticas del gobierno nacional. En ese marco, ambas centrales reafirmamos el compromiso de profundizar la unidad del campo popular y continuar el plan de acción y movilización para enfrentar la reforma laboral y defender los derechos conquistados", agregó el dirigente sindical en sus redes sociales.

Asi es el proyecto de reforma laboral del Gobierno La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo. La reforma, según explicaron en el oficialismo, procura establecer un marco moderno que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un "reordenamiento" de la relación laboral. El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas "actualizadas" por los redactores del proyecto. La iniciativa busca, entre otros objetivos, flexibilizar las condiciones para contratar y despedir personal a la par de limitar el ejercicio del derecho a huelga.