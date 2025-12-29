Diego Santilli reedita gira de verano con gobernadores por reforma laboral Por Ezequiel Rudman + Seguir en









El Ministro del Interior se quedará de guardia en el verano para aceitar el tratamiento de la reforma laboral de Javier Milei en febrero en el Senado.

Diego Santilli articuló con la mesa política de La Libertad Avanza para convertir en ley el primer Presupuesto de Javier Milei. Presidencia

Diego Santilli montará una guardia política de verano con recorridas por las provincias de cara a la prórroga de sesiones extraordinarias que convocará Javier Milei para febrero con el objetivo de aprobar la reforma laboral que ya tiene dictamen en el Senado. El Ministro del Interior recompuso puentes con los gobernadores y articuló el diálogo con los distintos sectores de la mesa política de La Libertad Avanza para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 incluso con votos de senadores del peronismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Bajo la premisa "equipo que gana no se toca", Santilli pivoteará durante el primer mes del año entre su despacho en la Casa Rosada y varias provincias con el objetivo de blindar los votos para la reforma laboral luego de la masiva movilización de la CGT y gremios estatales con contra de esa iniciativa. Uno de los primeros gobernadores que podría recibir al ministro es Claudio Poggi de San Luis quien integra el lote de mandatarios dialoguistas más cercanos al gobierno nacional. Las reuniones bilaterales con los gobernadores, uno a uno con Santilli, fueron la fórmula que le funcionó al oficialismo para destrabar la aprobación del Presupuesto, acompañada este año por el reparto de $ 199.500 millones en conceptos de ATN, de los cuales $ 66.500 (el 33% del total) fueron entregados el último mes del año en paralelo con la convocatoria presidencial a sesiones extraordinarias.

Los ATN de los gobernadores Las partidas que fueron giradas principalmente a gobernadores aliados llegaron tras la maratónica gira de Santilli por las provincias donde cumplió una ronda de encuentro con casi 20 gobernadores. Los distritos beneficiados con fondos frescos fueron Tucumán ($ 20 mil millones); Misiones ($ 12 mil millones); Chaco ($ 11 mil millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7 mil millones); y Salta ($ 6 mil millones). Pero no todo fueron ATN. Con otros gobernadores, como el caso de Ignacio Torres de Chubut, el Ministro del Interior, acordó la eliminación de retenciones a las exportaciones de petróleo convencional para impulsar la actividad y el empleo en las cuencas maduras.

San Luis es otra provincia aliada del gobierno nacional. En las elecciones locales de mayo, La Libertad Avanza no presentó listas para facilitar el triunfo del frente Ahora San Luis ante el peronismo. Poggi le devolvió la gentileza a la Casa Rosada en las legislativas de octubre y no presentó boleta. Incluso Karina Milei ordenó la intervención de LLA en la provincia en ese cierre de listas nacionales con el objetivo de evitar que Carlos D'Alessandro, hasta ese momento jefe partidario de los libertarios en la provincia, incluyera candidatos hostiles a los intereses políticos de Poggi en la boleta. Así, La Libertad Avanza logró una victoria importante en San Luis, con Mónica Becerra a la cabeza, tras obtener el 51,57% de los votos y sumó dos bancas en la Cámara de Diputados.

Martín Menem Patricia Bullrich y Diego Santilli Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, el equipo de Milei. Nueva gira de Diego Santilli La nueva gira que emprenderá Santilli tendrá ahora el objetivo de pulir la reforma laboral ante la incipiente resistencia que algunos gobernadores manifestaron en privado en relación a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria que podrían perjudicar la recaudación de sus jurisdicciones en materia de coparticipación. El nuevo formato integrado de la mesa política que integran Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem logró con la incorporación de Santilli apaciguar las internas durante las sesiones extraordinarias para aprobar la agenda legislativa de Javier Milei.

Otro leading case de la nueva articulación de la Casa Rosada con los gobernadores fue la sanción de la la ley de Principio de Inocencia Fiscal nacido en el despacho de Santiago Caputo. El equipo de redacción incluyó al asesor del presidente, a Juan Pazo, ex titular de ARCA, a Maria Ibarzabal, Secretaria Legal y Técnica de la Nación, Luis Caputo, al Ministro de Economía, y a Silvina Rivarola, Directora del BCRA. La previa al envío de la Ley fueron semanas de debate, interconsultas con tributaristas, penalistas y expertos en prevención de lavado de lavado de activos junto a los mandatarios provinciales.