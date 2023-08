La Cámpora emitirá un documental sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner

A un año del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , la agrupación política La Cámpora emitirá hoy por redes sociales un documental sobre el fallido magnicidio denominado "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá", que remite al título de un editorial publicado por el diario Clarín en septiembre del año pasado.

DOCUMENTAL LA BALA QUE NO SALIO Y EL FALLO QUE SI SALDRA.mp4 El documental sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner se estrenará este jueves. La Cámpora

"La bala que no salió y el fallo que sí saldrá" es el título del documental que se basará en el tratamiento de los medios de comunicación al intento de magnicidio y además del accionar del Poder Judicial, que "todavía no dio respuestas y la investigación no ha avanzado con celeridad".