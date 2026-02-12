Los provincialismos apoyaron la reforma laboral y aceitaron su vínculo con el Gobierno

Por fuera de los partidos tradicionales, el proyecto sumó votos de los gobernadores de Neuquén, Salta y Misiones. El santacruceño Claudio Vidal fue la única excepción dentro de ese grupo.

La media sanción de la reforma laboral en el Senado expuso el ecosistema de respaldos y oposiciones al proyecto de Javier Milei . En ese marco, los gobernadores de fuerzas provincialistas aportaron votos clave para aprobar el proyecto, ampliando la base de apoyos, que incluyó a la Unión Cívica Radical (UCR) y al PRO, entre otras escuderías.

Entre las 42 luces verdes que cosechó la iniciativa, estuvieron los sufragios de los representantes de Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), todos referentes de fuerzas locales. La única excepción dentro del pelotón fue el santacruceño Claudio Vidal , quien le bajó el pulgar al texto.

En la Casa Rosada no causó no sorpresa, ya que esperaban contar con esos votos, aunque sí satisfacción por la robustez del triunfo. De hecho, Figueroa y Sáenz habían sido dos de los anfitriones del ministro del Interior, Diego Santilli, durante su reciente gira federal.

Sin reportar a los partidos tradicionales, los líderes provincialistas suelen pivotear de acuerdo a la coyuntura y a las urgencias en sus pagos chicos . De todos modos, más allá de las vicisitudes del contexto específico, algunos ya se convirtieron en puntales clave de la agenda legislativa libertaria.

Más allá de la pulseada puntual, la faena deja otras noticias positivas para el mileismo. Una de ellas es que, si se repitiera el escenario del miércoles y en caso de querer avanzar con la designación de jueces para la Corte Suprema, al Gobierno le faltarían solo seis respaldos para llegar a los 48 necesarios.

El oficialismo podría conseguir los sufragios de otros bloques dialoguistas como Convicción Federal, que nuclea a peronistas díscolos.

El juego de los gobernadores provincialistas

Entre los tres caciques, aportaron cuatro votos. Dos de ellos, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, están haciendo sus primeras armas en la Cámara alta, ya que no contaban con representantes allí hasta las elecciones de octubre pasado. A partir de entonces, cada uno logró colocar un alfil propio: Flavia Royón, por Salta, y Julieta Corroza, por Neuquén.

Ambas alzaron las manos en apoyo a la reforma laboral y ya habían hecho lo propio para respaldar el Presupuesto 2026, la anterior gran batalla luego del recambio de nombres en el Congreso, en un primer guiño a La Libertad Avanza (LLA).

La posición de Sáenz respecto al proyecto se sabía de antemano. A mediados de enero, al recibir a Santilli en su provincia, se había manifestado a favor de una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”.

“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando, tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar", comentó en la ocasión. Su apoyo, como el de la mayoría de los mandatarios, terminó por sellarse cuando el Gobierno accedió a quitar los cambios en Ganancias del texto, principal inquietud entre los distritos indistintamente de sus colores políticos. Evitaron, así, un nuevo golpe sobre la coparticipación federal.

Flavia Royón Flavia Royón, senadora nacional por Salta, que reporta al gobernador Gustavo Sáenz.

La situación del norteño es particular, ya que sus movimientos se inscriben en la encarnizada disputa por el Partido Justicialista (PJ); de hecho, el PJ de su provincia está intervenido por la conducción nacional de Cristina de Kirchner, con quien está enfrentado. Por ese motivo, el gobernador se alejó de pertenencia partidaria y encabeza "Primero los salteños", una aventura de corte provincialista, que no reporta a la línea de Fuerza Patria (FP).

Rolando Figueroa, en tanto, se mostró más ambiguo en la antesala del debate y movió el eje de la discusión a su pago chico. "Ponemos siempre primero Neuquén. Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que perjudique a los neuquinos", detalló luego de reunirse con el ministro del Interior.

Recordó, además, que la gestión neuquina fue "la primera" en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino como 'Emplea Neuquén'. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones".

Mantuvimos una reunión de trabajo con @diegosantilli para poner sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén y fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional. Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de… pic.twitter.com/3HfSmThnVG — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 21, 2026

De esta manera, el patagónico empieza a postularse como un aliado de Nación. Su desafío será mantener la paz en "La Nequinidad", la amplia coalición de gobierno que encabeza, en la que conviven desde el PRO hasta sectores del peronismo, pasando por libertarios díscolos y fuerzas locales.

En tanto, los apoyos del oficialismo de Misiones al Gobierno no son nuevos. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, senadores del Frente Renovador de la Concordia (FRC), el sello fundado por Carlos Rovira, suelen acompañar las iniciativas violetas. La reforma laboral no fue la excepción; tampoco el Presupuesto 2026. Rovira mantiene un pacto velado con la gestión de Javier Milei, que queda expuesto en cada votación parlamentaria.

La provincia estaba en la bitácora de Santilli en su última gira por el país para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, aunque finalmente suspendió su visita. En vez de eso, recibió un día antes del tratamiento en el Senado a Rojas Decut para apuntalar su apoyo al texto.

Más allá de la buena sintonía, en tierra colorada prevalece la preocupación. Los renovadores ganaron las elecciones locales el año pasado por un estrecho margen y luego cayeron derrotados en las nacionales. En ambos casos, su principal retador fue La Libertad Avanza, que se entusiasma con dar el golpe y quedarse con el distrito en 2027. Será una prueba de fuego para un oficialismo longevo como el del FRC.

Claudio Vidal, la excepción

En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, marcó una doble excepción: fue el único cacique provincialista y el único integrante de Provincias Unidas en mandar a votar en contra. De modos escurridizos, sus senadores Natalia Gadano y José Carambia escondieron sus cartas hasta el final y terminaron votando en contra del proyecto. Para Vidal era un encrucijada, ya que proviene del gremialismo, principal sector en oponerse a la reforma laboral.

Empleo

El patagónico evitó expedirse al respecto y tensó la cuerda con Nación, dejando atrás respaldos recientes. Aunque suele moverse con sigilo, se reparte entre apoyos y abstenciones que terminan jugando a favor de la Casa Rosada. Su provincia es una de las más golpeadas por el escenario económico. Entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025, lideró la destrucción de puesto de trabajo, con una caída del 16,2%, según datos de Politikón Chaco.

A fines de enero, el sureño había residido una buena noticia, ya que China confirmó el desembolso de u$s136 millones para reactivar la construcción de la represa Gobernador Jorge Cepernic/La Barrancosa, una de las dos proyectos faraónicos en el distrito, junto al complejo Néstor Kirchner.