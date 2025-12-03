EEUU: demócratas difunden fotos y videos inéditos de la isla de Jeffrey Epstein

Legisladores publicaron diez fotos y cuatro videos de Little St. James. El material integra el proceso para revelar los “papeles de Epstein”, con más de 20 mil documentos clasificados.

Una de las peculiares salas que se ven en las fotos reveladas por los demócratas.

Diputados demócratas de Estados Unidos difundieron material inédito de la isla privada de Jeffrey Epstein , el financista condenado por tráfico sexual de menores , que operaba allí junto a Ghislaine Maxwell y un grupo de colaboradores. Las imágenes forman parte del avance hacia la publicación completa de los más de 20.000 documentos incluidos en los llamados “papeles de Epstein”.

En total, los legisladores compartieron diez fotografías y cuatro videos que muestran interiores y exteriores de la propiedad en Little St. James , una de las dos islas caribeñas de Epstein.

Ese enclave fue el escenario de cientos de abusos sexuales contra menores que eran captadas, trasladadas y explotadas por la red encabezada por Epstein y Maxwell, hoy presa y cumpliendo 20 años de condena .

Entre las figuras mencionadas en el marco de las investigaciones aparecen el príncipe Andrés , Bill Clinton y Michael Jackson , además de la posible implicación del presidente estadounidense Donald Trump , señalada en intercambios de correos incluidos en la documentación que será revelada públicamente tras la aprobación de la nueva ley.

El material difundido incluye imágenes del jardín , dormitorios y una sala con camilla de procedimientos y máscaras de rostros masculinos colgadas en las paredes, uno de los espacios más llamativos dentro del complejo residencial del multimillonario.

“Véalo usted mismo. No cejaremos en la lucha hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a las sobrevivientes”, expresaron los legisladores en una publicación en X, al presentar lo que describieron como “una mirada desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein”.

Caso Epstein: la Cámara de Representantes de EEUU votó por amplía mayoría desclasificar archivos

La Cámara Baja del Congreso de EEUU votó, por amplia mayoría, publicar los archivos sobre el caso del delincuente sexual, Jeffrey Epstein. Ahora, el proyecto de ley avanzará al Senado estadounidense, lo que podría ser un revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, por sus vínculos con Epstein.

La propuesta legislativa había nacido de un pequeño grupo bipartidista de congresistas, y había sido presentado en julio de este año. Luego de trabas impuestas tanto por Trump como por el presidente de la cámara, Mike Johnson, la votación se llevó a cabo, luego del evidente incremento del apoyo por parte del Congreso, a sancionar la ley.

Es que la votación final en la Cámara Baja se resolvió por amplia mayoría de 427 votos a favor del proyecto de desclasificación de archivos, y tan solo uno en contra. El único voto disidente provino del representante Clay Higgins, republicano del Estado de Luisiana, y fiel seguidor de las ideas e iniciativa del presidente estadounidense.