La compañía de autos eléctricos ya habilitó su sitio web en el país y comenzó la comercialización de sus dos modelos eléctricos. Esta tarde, el mandatario participará del evento de lanzamiento oficial.

Un Tesla conducido por Javier Milei, con Elon Musk como copiloto , avanza a toda velocidad por la avenida 9 de Julio, trepa el Obelisco y luego desciende gracias a su sistema de propulsores. Con este video, acompañado por la leyenda "Bienvenido, Tesla", el presidente argentino celebró la llegada de la compañía de autos eléctricos al país.

Este viernes, Tesla habilitó su sitio web oficial en la Argentina y comenzó a comercializar sus dos modelos eléctricos en el mercado local . La compañía fundada por Musk eligió un esquema de venta exclusivamente digital , sin concesionarios tradicionales: los clientes podrán realizar las operaciones a través de su plataforma y conocer los vehículos en espacios de exhibición y puntos de Test Drive ubicados en centros comerciales.

El desembarco incluye la apertura de locales en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires , además de la puesta en marcha del portal de ventas. La presentación oficial se realizará este jueves con un acto en La Boca , que contará con la participación del presidente Javier Milei.

La oferta inicial contempla dos vehículos: el sedán Tesla Model 3 , disponible en tres versiones, y el SUV Tesla Model Y , con dos alternativas de configuración.

El primer espacio de exhibición estará ubicado en Unicenter , en la localidad bonaerense de Martínez. A ese punto se sumará otro en el primer piso de Alcorta Shopping , en el barrio porteño de Palermo, perteneciente al grupo IRSA.

La llegada de Tesla y el vínculo entre Javier Milei y Elon Musk

El desembarco de la automotriz también vuelve a poner en escena la relación entre Milei y Musk, que comenzó a consolidarse a partir de sus intercambios en redes sociales y luego se trasladó a encuentros presenciales.

Ambos se encontraron por primera vez en abril de 2024, cuando el Presidente visitó la planta de Tesla en Austin, Texas. Desde entonces, los dos referentes exhibieron afinidad ideológica, aunque el empresario estadounidense modificó recientemente el tono de sus declaraciones tras la derrota republicana en las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En una entrevista reciente, Musk reconoció que fue un error posar con la motosierra que le había regalado Milei en la cumbre CPAC, celebrada en febrero de 2025. "Milei me dio la motosierra entre bambalinas y salí con ella, pero, en retrospectiva, me faltó empatía", expresó.

La llegada de la compañía se produce después de una serie de modificaciones regulatorias impulsadas por el Gobierno nacional. Entre ellas, se elevó el valor máximo permitido para los vehículos incluidos en el cupo de importación sin aranceles y se creó una vía de acceso vinculada con inversiones en infraestructura de carga.

Además, el desembarco también contempla un acuerdo con YPF. Tras la visita del CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, ambas compañías avanzaron en los planes para instalar una red de supercargadores rápidos en estaciones de servicio y desarrollar proyectos vinculados con el almacenamiento de energía.

Los precios de Tesla en la Argentina

Los vehículos que Tesla comercializa en la Argentina llegan desde su fábrica de Shanghai, China, y tienen precios que van desde los u$s 41.590 hasta los u$s 54.590. Los valores son superiores a los que ofrece la misma marca por esos modelos en Uruguay, donde la estructura impositiva es diferente y no existe un límite de unidades para su comercialización.

Tesla ya comercializa sus vehículos en Argentina.

En la Argentina, en cambio, sí hay restricciones para la importación de estos vehículos, al menos dentro del régimen que permite ingresar unidades con exención arancelaria.