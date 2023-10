Patricia Bullrich desautorizó a Macri por otro guiño a Milei y arde Juntos

Patricia Bullrich salió a desautorizar de manera pública a Mauricio Macri luego de la propuesta del ex presidente de que Juntos por el Cambio apoye las reformas que La Libertad Avanza impulsaría en el Congreso en caso de ganar las elecciones . "Yo considero que no es conveniente que Mauricio Macri en este momento defienda una cosa así" , fue la réplica de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio esta mañana durante una entrevista radial.

Bullrich cruzó así en duros términos a Macri quien ayer durante una conferencia en la Universidad de Harvard insistió en la posibilidad de ayudar a Javier Milei a gobernar. "Yo estoy abierto a trabajar con él y con cualquier persona con las ideas de libertad", sostuvo Macri. La respuesta de la candidata de Juntos fue tajante y al borde de la furia: "Estamos en medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso porque justamente nuestra fortaleza en esta pelea electoral es nuestra capacidad parlamentaria. Entonces me parece que no es el momento para discutir esos temas".