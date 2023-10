Mauricio Macri en Harvard: "Argentina ha creado el populismo y lo exportamos exitosamente"

A su vez, agregó que "la Argentina necesita trabajar duro para tener un discurso fuerte y propio para enfrentar el discurso seductor de que el Estado resuelve todo, que no hace falta trabajar y que la meritocracia es algo de los poderosos. Es un discurso que destruye".

Posteriormente, entendió que los sectores a los que él denomina populismo "resuelven los problemas muy rápido a cambio de la libertad y el futuro. Empiezan a gastar todos los ahorros de la sociedad: el Banco Central, las reservas de gas y las pensiones sociales. Cuando no tienen más dinero comienzan a imprimir dinero, y todos saben que eso inician un proceso inflacionario que empobrece a todos los ciudadanos".

A su vez, apuntó contra otro sector de la política. "Uno de los desafíos que tenemos en un sistema fragmentado con dispositivos tecnológicos es que, gracias a las redes sociales, podés crear candidatos sin necesidad de estructura política ni mucho dinero. El peor ejemplo es lo que pasa con Pedro Castillo en Perú", dijo.

Luego fue interrogado sobre sus coincidencias con Javier Milei: "Solo me junté con Javier Milei una vez. Él me votó en las elecciones de Boca, en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y en las elecciones nacionales. Pero no tengo una relación cercana". "El riesgo más grande de Milei es que está aislado. Y alguien aislado no puede cambiar las reglas", añadió.

Sobre las elecciones 2023, analizó: "Realmente pienso que la experiencia y la coordinación es algo que, liderado por Patricia Bullrich, va a cambiar definitivamente el futuro de los argentinos. Las otras propuestas tienen quizás algo similar en algunas partes y coincidencias en ideas por las que estuve peleando por muchos años, pero otras ideas no son razonables. Pero principalmente el problema es tener las habilidades y la experiencia para armar un equipo nacional. Esa experiencia es lo que Patricia Bullrich está ofreciendo".

Sergio Massa vs Mauricio Macri

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, sostuvo hoy que las "mentiras" del expresidente Mauricio Macri fueron lo que le "hizo daño a su gobierno", y destacó que el "daño más grande" de su administración fue "ir a entregarle a la Argentina al Fondo Monetario Internacional".

"Si hay algo que le hizo daño a sus gobiernos fueron sus mentiras, fue el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar Impuesto a las Ganancias en su gobierno, y le cobró el doble", reprochó Massa en diálogo con el canal de YouTube Neura Media.

Con esas palabras, le respondió a Macri, quien envió un mensaje a los radicales para que dejaran "los asados con Massa para después de la campaña". Previamente, había dicho que “el populismo es muy contagioso” en relación a que diputados radicales votaron favor del proyecto de Massa sobre el impuesto a las Ganancias.

El ministro de Economía, replicó: "Se lo tiene que decir a muchos de sus dirigentes que militaron con nosotros mucho tiempo". Massa valoró que si "por suerte el Senado mañana aprueba la ley" para la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, va a poder decir que en un eventual gobierno suyo "ningún trabajador va a pagar" ese gravamen.

"La mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso", señaló Massa y recriminó: "Se ve que no aprendió nada en el camino de la vida".