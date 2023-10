La inesperada confesión de Bullrich tras el debate presidencial

Bullrich contó qué le pasó en plena presentación, atribuyendo a un cuadro gripal que la afectaba sus intervenciones, algo que lque los usuarios de redes sociales advirtieron anoche y que fue tendencia en las discusiones. "La Argentina no sale con tibios, sino con gente que anime a enfrentar los problemas en serio, con carácter y políticas claras", expresó la candidata este lunes, en diálogo con radio Continental.

Allí fue que Bullrich reveló por qué no estaba con su forma habitual en el debate. " Ayer estaba con una gripe muy fuerte y eso fue difícil de llevar en el debate, pero voy a mantener mis ideas y aquellas cosas que nos diferencian de los demás", revelí la candidata de JxC.

Y agregó: "En el debate me sentí con argumentos claros. Intentaron polarizar entre Sergio Massa y Javier Milei, pero no pudieron porque el debate tuvo varios protagonistas", consideró.

En tanto, apuntó contra Milei por sus propuestas de dolarización. "La Libertad Avanza prometió renovación y vemos lo que sucede con sus aliados. Con respecto a la dolarización, Milei habló al final tímidamente", arremetió Bullrich este lunes.

"No soy de la casta política, porque me enfrenté al sindicalismo y todo el mundo lo sabe. Es importante que sepan que tengo una fuerza política con gobernadores, mayorías en el Congreso para no dejarse llevar por aquellos que intentan frenar el cambio", aseguró Bullrich.

El mensaje de Milei a Massa y Bullrich tras el debate presidencial

Este lunes, Milei hizo declaraciones en las que se valoró como el triunfador de la gran cita del debate presidencial, el primero, que se realizó en el Fórum de la capital santiagueña. Según el candidato de LLA, fue "bloqueado" por los otros candidatos en el cruce de propuestas, como una táctica recurrente, denunció este lunes.

"Básicamente me bloquearon a mí", sostuvo Milei, señalando la actitud de Sergio Massa y Patricia Bullrich en el debate. "Los grandes problemas que enfrenta la sociedad tienen que ver con la economía. Los demás candidatos han tratado de torcer el formato del debate en función de bloquearme a mí", consideró. "He visto una falta de sustancia enorme en el resto. Hay errores conceptuales muy fuertes", agregó.

Luego, habló del escándalo del fin de semana, en el que se conocieron las fotos de Martín Insaurralde en un viaje en Marbella, a bordo de un yate de lujo, con la modelo Sofía Clerici. "El tema Insaurralde no lo pueden tocar mucho porque los roza a todos. Massa no puede decir nada. Además, el candidato de Bullrich a intendente en Lomas de Zamora trabajó durante 15 años junto a Insaurralde", apuntó. Allí, Milei hizo una fuerte advertencia a los candidatos de UP y JxC: "Estaban aterrados de lo que les podía pasar conmigo", dijo