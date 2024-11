La inhabilitación de Cristina Kirchner como candidata: la discusión que recién empieza

La Cámara Federal de Casación Penal no ofreció sorpresas respecto a la confirmación de las condenas y las absoluciones en el caso Vialidad. Lo relevante aparece en la discusión que se dará a partir de ahora, con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner. Es decir, a ser elegible como candidata, un dilema que también es jurídico . El presidente Javier Milei se apuró a compartir un posteo de una cuenta fervorosamente antikirchnerista respecto a la ratificación de la condena a 6 años de prisión. Agregó en su cita la palabra "Fin". En realidad, es el principio.

Pero aquí es donde se empieza a cruzar la política en varios ángulos: el antikirchnerismo buscará sancionar en el Congreso el proyecto de ley de Ficha Limpia, una barrera de entrada para cualquiera que pretenda candidatearse con una condena dictada por un tribunal de alzada. Casación lo es. No hay muchos en esa condición y con votos para hacerlo, por lo que casi tiene nombre propio. Pero si ese intento fracasara, la discusión por venir -que se trasladará a tribunales si Cristina amaga con candidatearse de cara al 2025- es si la inhabilitación podría adquirir autonomía por sí misma, más allá de que el delito que la contiene no quede firme porque la Corte Suprema (sin plazos) no se expidió sobre el fondo de la cuestión.