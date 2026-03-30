La interna se cuela en Malvinas: Javier Milei y Victoria Villarruel, en actos separados + Seguir en









El Presidente liderará este jueves la ceremonia central en Retiro por un nuevo aniversario del 2 de abril, mientras la vicepresidenta participará de un homenaje en Ushuaia. La agenda dividida volverá a exponer la distancia política entre ambos.

Javier Milei encabeza este jueves un acto en la Plaza San Martín. Presidencia

El Gobierno prepara para este jueves una jornada cargada de simbolismo político e institucional con motivo de un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Javier Milei encabezará el acto central en el cenotafio de Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, mientras Victoria Villarruel tendrá una agenda paralela en Tierra del Fuego, donde participará de la ceremonia prevista en Ushuaia junto a autoridades locales y excombatientes

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La postal volverá a mostrar dos escenarios distintos para una fecha especialmente sensible. Por un lado, la Casa Rosada organiza el acto oficial en la Plaza San Martín, donde el Presidente estará acompañado por miembros del gabinete, funcionarios nacionales y representantes de las Fuerzas Armadas. Por otro, la vicepresidenta optó por trasladarse al sur del país, en una ceremonia que tendrá lugar en el territorio más ligado a la causa Malvinas.

En Balcarce 50 sostienen que el acto encabezado por Milei buscará poner el foco en el homenaje a los caídos y en el reclamo histórico por la soberanía argentina sobre las islas. La ceremonia en Retiro tendrá como epicentro el cenotafio emplazado frente a la plaza, uno de los espacios más emblemáticos para la conmemoración del 2 de abril.

milei malvinas villarruel Javier Milei junto y Victoria Villarruel encabezarán actos separados ante un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Reuters Malvinas con interna: Milei y Villarruel irán por separado La decisión de Villarruel de viajar a Tierra del Fuego, sin embargo, agrega una lectura política inevitable. La vicepresidenta mantiene desde hace meses una relación distante con el Presidente y su entorno, y la agenda separada en una fecha de alta carga simbólica vuelve a dejar expuesta esa fractura interna.

En Ushuaia, Villarruel participará del acto previsto junto al gobernador Gustavo Melella y veteranos de guerra. Para la vice, la causa Malvinas ocupa un lugar central en su construcción política y discursiva, una agenda que históricamente la tuvo muy involucrada, en especial por su vínculo con las Fuerzas Armadas y asociaciones de excombatientes

El acto del jueves también se inscribe en una semana en la que el Gobierno intenta recuperar iniciativa política. Tras la reactivación de la mesa política y la posibilidad de una nueva conferencia de Manuel Adorni, la ceremonia por Malvinas aparece como otra instancia de centralidad pública para el Presidente.