La Justicia argentina definió que la sucesión de Samuel Liberman se tramite en el país

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad resolvió que la sucesión del empresario tramite en la Argentina, pese a que había radicado su domicilio en Panamá. El máximo Tribunal porteño consideró que estaban comprometidas garantías constitucionales y el derecho a la legítima hereditaria.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la sucesión de Samuel Liberman se tramite ante la Justicia argentina. El empresario, pionero de la televisión por cable en el país, falleció en 2024.

El fallo del máximo Tribunal porteño resolvió favorablemente una queja presentada luego de que fuera denegado un recurso de inconstitucionalidad. La controversia se había iniciado a partir de una discusión sobre la competencia de la Justicia argentina para intervenir en el juicio sucesorio.

Liberman había radicado su domicilio en Panamá y no registraba bienes en la Argentina. Sin embargo, durante el expediente sucesorio surgieron elementos que acreditaban su permanencia en el país hasta su fallecimiento. Además, fue sepultado en el Cementerio de La Tablada.

En primera instancia, el Juzgado Nacional Civil N° 99 se había declarado competente para intervenir en la sucesión. Para tomar esa decisión consideró que existían elementos que acreditaban la permanencia del empresario en la Argentina hasta el momento de su muerte.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en cambio, revocó esa decisión y declaró la incompetencia de la Justicia argentina. Para ello aplicó el artículo 2643 del Código Civil y Comercial de la Nación, que atribuye competencia a los jueces del último domicilio del fallecido.

La Cámara también rechazó la admisión del recurso de inconstitucionalidad. Ante esa decisión, el peticionante llegó al Tribunal Superior de Justicia mediante una queja por denegación del recurso.

El recurrente sostuvo que la decisión de segunda instancia vulneraba sus derechos y garantías constitucionales y que, además, afectaba su derecho a la legítima hereditaria, que no está reconocida en el derecho panameño.

Por qué el TSJ resolvió que la sucesión tramite en Argentina

El Tribunal Superior consideró que el caso involucraba una cuestión constitucional vinculada con las garantías del debido proceso y el acceso a la Justicia.

Además, incorporó el principio de soberanía debido a que la decisión cuestionada incidía sobre normas de orden público que protegen la llamada legítima hereditaria de los herederos forzosos.

Para resolver la competencia de la Justicia argentina, el Tribunal tuvo en cuenta distintos elementos de la vida de Liberman: que había nacido en la Argentina, que había vivido en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires durante los dos últimos años de su vida, que había fallecido en el país y que había sido sepultado en un cementerio argentino.

A partir de esas circunstancias, y conforme a lo dispuesto por la normativa de fondo, el máximo Tribunal de la Ciudad concluyó que la Justicia argentina resulta competente para intervenir en el juicio sucesorio.