El cardenal George Koovakad llegó a Buenos Aires y será declarado Visitante Ilustre de la Ciudad + Agregar ámbito en









El prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, cercano colaborador del papa Francisco, mantendrá encuentros con autoridades y referentes religiosos.

El cardenal George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, inició su visita a Buenos Aires invitado por el Gobierno de la Ciudad.

El cardenal George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, arribó este miércoles a Buenos Aires invitado por el Gobierno de la Ciudad, en el inicio de una visita que se extenderá los próximos días. La visita se dio en la antesala del viaje del papa León XIV al país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La recepción estuvo a cargo del secretario general y de Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo. El religioso tuvo un rol central en la organización de los viajes internacionales del papa Francisco.

Durante la charla se abordaron el vínculo entre Buenos Aires y la Santa Sede, el diálogo interreligioso y la convivencia entre las distintas comunidades de fe que conviven en la Ciudad. También hubo un espacio especial para recordar la figura de Francisco, con quien Koovakad mantuvo un vínculo cercano: durante más de una década estuvo a cargo de organizar sus giras internacionales.

Del encuentro participaron, además, el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; la directora general de Cultos porteña, Pilar Bosca; y otros referentes como Omar Abboud, Hernán Reyes Alcaide, Alfredo Abriani —de Argentina Global y ex secretario de Culto de la Nación— y Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño.

La agenda del cardenal en Buenos Aires A lo largo de su estadía, Koovakad tendrá una serie de encuentros con autoridades porteñas y nacionales, miembros de la Iglesia Católica, referentes de distintas tradiciones religiosas, académicos y estudiantes, en una agenda centrada en el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica.

Este jueves, en ese marco, el cardenal participará junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de un encuentro en el Teatro Colón con 60 referentes de distintas religiones. Además, será distinguido como visitante ilustre por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento que se suma al resto de su agenda en el país. En ese sentido, este martes se presentó en la legislatura un proyecto para declarar visitante ilustre al papa León XIV. El pedido está firmado por el vicepresidente de la Legislatura, Matías López, y los presidentes de todos los bloques, menos el FIT.