Otra baja para La Libertad Avanza: renunció el exfutbolista de River Oscar Ahumada + Agregar ámbito en









El excapitán del Millonario se había sumado en marzo al partido para hacer su primera experiencia en política. Anunció la decisión a través de un comunicado en sus redes sociales.

Otra baja para La Libertad Avanza: renunció el exfutbolista de River Oscar Ahumada.

El exfutbolista Oscar Ahumada anunció su salida de La Libertad Avanza en el municipio de Zárate a un mes de haber lanzado su postulación para la intendencia. El excapitán de River se había sumado en marzo al partido para hacer su primera experiencia en política.

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El exjugador optó por comunicar su decisión a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales. “He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el partido de Zárate”, remarcó el hombre surgido en las inferiores del Millonario.

En su mensaje, el Ahumada agradeció a los dirigentes que le abrieron las puertas del espacio y evitó criticar públicamente a las autoridades de LLA en la provincia de Buenos Aires. No obstante, se refirió al desarrollo urbano del municipio.

"Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo. Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano", advirtió.

Y sentenció: "Nuestra ciudad está abandonada: se ve en el centro y en los barrios, en la falta de servicios y en los innumerables problemas cotidianos que enfrentan los vecinos".

View this post on Instagram La reciente salida de Leila Gianni de LLA La semana pasada, el partido había sufrido la baja de la concejal de La Matanza, Leila Gianni, quien cuestionó el modelo económico de Milei y apuntó contra Sebastián Pareja. En el comunicado que difundió, Gianni distinguió entre el rumbo económico adoptado por la gestión y lo que describió como un distanciamiento de las necesidades cotidianas de los vecinos. "En una decisión profundamente meditada. No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha el pueblo", afirmó. La concejal aseguró haber cumplido en su labor de ordenar la macroeconomía y "cambiar el rumbo". Sin embargo, sostuvo que eso no quiere decir que tenga que olvidarse de la gente: "la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino". Además, denunció que la política "no puede aparecer únicamente cuando llega una elección" y que no esta dispuesta a que "se transforme en una herramienta para hacer negocios".

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