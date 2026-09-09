Javier Milei inauguró el nuevo Museo Interactivo de Granaderos a Caballo "General San Martín" + Agregar ámbito en









El acto contó con la presencia de parte del gabinete nacional y de Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Granaderos, impulsora de la obra.

Se inauguró el nuevo Museo Interactivo de Granaderos a Caballo “General San Martín” con presencia del presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei, acompañado por parte del gabinete nacional, encabezó este miércoles la apertura del Museo Interactivo de Granaderos a Caballo "General San Martín", en la sede recién estrenada de la institución.

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Quien recibió al mandatario fue Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Granaderos, entidad que donó los fondos e impulsó el proyecto desde su origen.

El resto de la comitiva oficial incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Defensa, Carlos Presti; al canciller, Pablo Quirno; y al jefe del Regimiento, Cristian Castellanos. También asistieron los embajadores de Chile y Perú, Gonzalo Uriarte Herrera y Carlos Tubino, además de las máximas autoridades militares y los benefactores privados que hicieron posible la obra.

Detrás del nuevo museo está la historia de un cuerpo con más de dos siglos: los Granaderos a Caballo nacieron el 16 de marzo de 1812 por orden del Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bajo el mando de José de San Martín. Desde el arranque, la unidad funcionó como algo más que un cuerpo militar: fue pensada también como una escuela de disciplina, formación, honor y compromiso con la libertad.

Ocho salas para recorrer la historia del Regimiento Ese espíritu fundacional guió el diseño museográfico del espacio, pensado como un itinerario interactivo que atraviesa los grandes hitos del Regimiento, desde su creación hasta el rol que cumple en la actualidad.

“Cuando el General San Martín forjó a sus Granaderos a Caballo, no solo creó un cuerpo de caballería de élite. Esculpió en el alma de esos hombres un código de humildad, coraje y amor por la Patria”.



Palabras del Presidente Javier Milei en la inauguración del Museo del… pic.twitter.com/QIkDtBvUxX — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 9, 2026 El recorrido se divide en ocho salas temáticas: el nacimiento del cuerpo, su primer combate, el ascenso hacia la gloria militar, el histórico Cruce de los Andes, las batallas centrales de la Campaña Libertadora, los años de exilio y la posterior reorganización del regimiento. El cierre queda a cargo de una sala llamada "Ser Granadero", enfocada en la vigencia actual de sus valores. Bulgheroni le puso palabras al significado del proyecto: "La libertad no se puede atrapar. Pero puede encontrar una casa en nuestra memoria. Y puede encontrar futuro en aquello que cada generación se anima a construir. Que este museo sea parte de ese camino abierto. Y que la libertad siga siendo una de esas grandes ideas que nos invitan, todavía hoy, a mirar más lejos". Para lograr ese efecto, los organizadores apostaron a la tecnología: pantallas interactivas y otros recursos digitales acompañan el recorrido con el objetivo de que la visita no se limite a mirar objetos y documentos, sino que ayude a entender qué motivó a quienes protagonizaron la gesta independentista. Con su apertura, la institución gana un lugar propio dentro del patrimonio histórico argentino: no solo como archivo de la memoria de los Granaderos, sino como un ámbito pensado para mantener vivos los principios que le dieron origen al cuerpo hace más de 200 años.