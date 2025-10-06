El Gobierno admitió que el escándalo de José Luis Espert golpeó la campaña de La Libertad Avanza







El jefe de Gabinete recalcó que el diputado libertario y ahora excandidato "no tuvo claridad para explicar la situación". Por lo que se creó un clima de sospechas y dudas.

Guillermo Francos aseguró que las declaraciones de Espert no fueron claras. Jefatura de Gabinete

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que la situación de José Luis Espert golpeó de lleno la campaña de la Libertad Avanza. “Se centraba todo en este tema, más allá del tema concreto de si Espert tenía una vinculación o no (con Fred Machado)”, dijo el funcionario al ser consultado por si el diputado representaba un “daño enorme”.

“Lo claro es que al principio no tuvo claridad para explicar la situación y eso generó dudas o sospechas, y creo que fue un error de comunicación”, completó en diálogo un contacto radial.

