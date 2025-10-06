El diputado presentó una carta dirigida al titular de la Cámara Baja, Martín Menem. Continúan las repercusiones por la causa que investiga sus vínculos con el narcotráfico.

El diputado José Luis Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

Luego de bajarse de su candidatura a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el diputado José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto de la cámara de Diputados, como consecuencia de la investigación que lo vincula con el narcotráfico.

Según pudo confirmar Ámbito, el reemplazo lo decide el bloque. Según la normativa, en la próxima reunión de comisión el vicepresidente del cuerpo, Carlos Heller , debería dar lugar a la moción que proponga el bloque de La Libertad Avanzado para el reemplazo en la presidencia de la misma.

En el oficialismo, la intención es que el lugar de Espert sea ocupado por Alberto "Bertie" Benegas Lynch, aunque primero debe pasar el trámite legislativo correspondiente.

Este lunes, luego de que el diputado se bajara de la carrera electoral, el Gobierno admitió que la situación de José Luis Espert golpeó de lleno la campaña de la Libertad Avanza. “ Se centraba todo en este tema, más allá del tema concreto de si Espert tenía una vinculación o no (con Fred Machado)”, dijo el jefe de Gabinete Guillermo Francos al ser consultado por si el diputado representaba un “daño enorme”.

El jefe de ministros destacó que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo, agregó en declaraciones de radio Mitre, que el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

“El candidato corresponde que sea Diego Santilli”, resaltó Francos y recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina. No es esa la idea en la administración libertaria.

José Luis Espert se bajó de la candidatura a diputado

El diputado libertario, José Luis Espert, anunció la baja de su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre debido a las crecientes críticas que estaba recibiendo por su vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "Por la Argentina, doy un paso al costado", sostuvo el economista a través de su cuenta de X.

El economista explicó que en estos comicios el país "tiene la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia" y llamó a sus compañeros de espacio a usar "cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro".

A su vez, los instó a "no se dejarse psicopatear" y aclaró que "las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde".