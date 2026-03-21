La NASA asegura que la Tierra redujo su velocidad por la acción humana + Seguir en









Un estudio del Centro de Vuelo Espacial Goddard reveló que la acumulación de 40 kilómetros cúbicos de agua en el embalse redistributyó la masa del planeta y extendió la duración del día en 0,06 microsegundos. China ya construye una obra tres veces más grande en el Tíbet.

La construcción y puesta en funcionamiento de la represa de las Tres Gargantas en China generó un impacto mesurable en la rotación terrestre. Afirma la NASA.

Según informes analizados por científicos de la NASA, la construcción y puesta en funcionamiento de la represa de las Tres Gargantas en China generó un impacto mesurable en la rotación terrestre. Así se desprende del resultado de mediciones de alta precisión que colocan a la ingeniería humana en el mismo plano de influencia geofísica que los grandes terremotos o los ciclos climáticos estacionales.

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El doctor Benjamin Fong Chao, geofísico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, detalló que el almacenamiento de aproximadamente 40 kilómetros cúbicos de agua en el reservorio provoca una redistribución de la masa terrestre que altera la inercia de la Tierra. El fenómeno responde a un principio físico preciso: al igual que una patinadora sobre hielo aumenta su velocidad de giro al llevar los brazos hacia su cuerpo o la reduce cuando los extiende, cualquier modificación en la distribución de la masa terrestre afecta directamente la velocidad de rotación del planeta.

El estudio realizado por especialistas del Jet Propulsion Laboratory de la NASA indicó que la magnitud de este cambio, aunque pequeña, es técnicamente verificable mediante instrumentos de alta precisión. La presencia de esta masa de agua estancada provocó que la duración del día terrestre se incremente en aproximadamente 0,06 microsegundos, y se estima además que el proyecto generó un desplazamiento del eje de rotación del planeta de unos dos centímetros. Las cifras son imperceptibles para la experiencia cotidiana, pero resultan contundentes como evidencia científica de la capacidad humana para intervenir en procesos geofísicos de escala planetaria.

Este no es un evento aislado. El investigador Chao sostiene que cualquier suceso mundial que involucre el movimiento de grandes cantidades de materia, desde los patrones climáticos estacionales hasta la actividad sismológica, repercute en la rotación del planeta. En 2004, tras el devastador terremoto de Sumatra, los científicos observaron una disminución en la longitud del día de 2,68 microsegundos debido a los reajustes de masa tectónica. Lo que diferencia al caso de las Tres Gargantas es que, a diferencia de los fenómenos naturales, se trata de una decisión deliberada de ingeniería con consecuencias geofísicas calculables de antemano.

China avanza con una obra tres veces mayor en el Tíbet y la comunidad científica enciende las alarmas La construcción de la represa de las Tres Gargantas, cuya finalización fue reportada en 2006, representa un desafío de ingeniería monumental, comparable en capacidad eléctrica a 15 reactores nucleares. Sin embargo, Beijing ya avanzó con planes para una nueva infraestructura hidroeléctrica sobre el río Yarlung Tsangpo en el Tíbet, pensada para generar el triple de energía que las Tres Gargantas, lo que despertó preocupaciones adicionales en la comunidad científica y ambiental.

Un estudio de la Universidad de Harvard, apoyado por la Unión Geofísica Americana, analizó cómo los miles de embalses construidos desde el siglo XIX desplazaron el Polo Norte en aproximadamente un metro. El debate se centra ahora en si las sociedades globales pueden coordinar el uso de estos recursos hídricos que, en la práctica, funcionan como palancas capaces de modificar la dinámica del planeta. La relación entre desarrollo energético y estabilidad geofísica se consolida como uno de los ejes de estudio más urgentes para comprender el impacto humano a largo plazo sobre el sistema terrestre global.

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