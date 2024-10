Crecen las tomas de universidades de todo el país

El conflicto entre el Gobierno y la comunidad educativa sigue escalando: ya son decenas las casas de estudios tomadas en el país en respuesta a la decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley de financiamiento universitario . Desde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) hasta la Universidad Nacional del Comahue , miles de estudiantes, docentes y no docentes llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de mayor presupuesto y en repudio al plan económico de Javier Milei.

Ante lo sucedido, el Presidente afirmó, en declaraciones a LN+, que “no está en discusión la Universidad pública, ni está en discusión que sea no arancelada” . Además, el líder libertario arremetió contra los estudiantes: "Todos estos que están haciendo las tomas ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar? ”

El conflicto es, sin lugar a dudas, de carácter nacional. Las medidas abarcan a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA); de La Plata (UNLP); de Córdoba (UNC), San Luis (UNSL), de Tucumán (UNT), de Mar del Plata (UNMdP), del Comahue (UNComa), Salta (UNS), San Juan (UNSJ), y a las del conurbano bonaerense como Luján (UNLu), General Sarmiento (UNGS), Avellaneda (Undav), José C. Paz (Unpaz) y amenazan con seguir extendiéndose.

En la UBA el reclamo alcanzó, incluso, a aquellas facultades que históricamente tenían un posicionamiento menos conflictivo. En las últimas horas, los estudiantes tomaron la sede de Derecho, una medida histórica para la institución.

Estudiantes y docentes reclaman contra la decisión de Milei de vetar la ley de financiamiento universitario y exigen que se amplíen las partidas previstas para las universidades. En esta línea, los docentes universitarios convocaron a un nuevo paro para este jueves 17 de octubre para enfatizar su reclamo salarial.

"El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario", afirmaron en un comunicado desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Javier Milei se defendió y aseguró que la universidad seguirá siendo pública

En medio del conflicto, el Presidente brindó una entrevista televisiva en donde aseguró que las universidades nacionales seguirán siendo públicas y "no arancelada". “No está en discusión la Universidad pública, ni está en discusión que sea no arancelada", sentenció.

Javier Milei Universidad Pública Palacio Libertad

Previamente, el día sábado durante la presentación del rebautizado Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), el máximo mandatario había asegurado que "el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad". "La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta, los ricos y la clase media alta", aseguró en dicha oportunidad Milei.

Este martes, el líder libertario no escapó a las preguntas sobre el conflicto y cuestionó a los miembros de la comunidad educativa: “¿Por qué no quieren ser auditados? No quiere ser auditado el que está sucio”.

“Acá está el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a arreglar: yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva”, concluyó el Presidente sobre el financiamiento universitario.